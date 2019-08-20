防制並降低交通事故　台東警規劃易肇事路段實施交通大執法

▲為減少交通事故發生，台東縣警察分局規劃在易肇事時段、地點執行交通大執法勤務。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為減少交通事故發生，保障用路人生命、身體、財產之安全，台東縣警察分局自8月中旬起，規劃易肇事時段、地點執行交通大執法勤務，取締重點市區道路以取締未戴安全帽、不依規定二段式左轉、闖紅燈等，另知本、富岡、卑南等地區於省道台9、11線易發生超速，違規超車等路段，實施定點測速稽查違規取締。

▲取締重點市區道路以取締未戴安全帽、不依規定二段式左轉、闖紅燈等。

台東縣警察局台東分局統計今年1-8月已發生2,200多件死亡、受傷交通事故，其中造成死亡者已達14件15人（65歲以上年長者占10人），較去年10件比較增加5件，因而受傷者已達2,138件，較去年同期1,981件比較增加157件。

台東分局分析交通事故形態、時間、地點等因素，主要肇因以「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「違反號誌、標誌管制」為多，易發生事故的時段以上午10-12時及下午16-18時為最多，發生事故地點以台東市更生、中華路等主要幹道為最高。

▲▼實施定點測速稽查違規取締。

另外在年長者死亡事故部分，占整體百分之六十七，故為維護年長者交通安全，於今年初持續就「護老專案」，宣導灌輸駕駛人正確禮讓觀念，希望降低高齡者及行人交通事故肇事率，為使民眾了解警察機關執行方式，先期已先採取勸導方式執行，並利用各種集（機）會及治安座談會，宣導民眾知悉。

台東警察分局長郭子弘呼籲年長者於清晨、天色昏暗外出時，請穿著亮色衣服、配戴反光飾物或攜帶手電筒，並儘量靠路左行走面對來車；穿越道路時應走行人穿越道（斑馬線），看清左右無來車時再儘速通過。

郭子弘強調，交通大執法稽查取締違規並不是以處罰為目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，以有效落實防制交通事故發生，再次叮嚀提醒民眾「安全是回家唯一的路」。