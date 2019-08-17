　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者魏有德／綜合報導

大陸溫州高速公路某段16日上演「驅牛大戰」的戲碼，26頭黃牛在高速公路主線道上朝市區方向「散步」前進，不少駕駛人發現後停車避讓，深怕撞上牛群。溫州高速交警隨後趕赴現場，以竹掃把及設置隔離區引導牛群，過程中一度有部份牛隻逆向奔跑，嚇壞用路人。

▲牛群闖入溫州高速公路某段。（圖／翻攝浙江新聞）

▲牛群闖入溫州高速公路某段。（圖／翻攝浙江新聞）

《溫州新聞》報導，溫州高速交警監控中心發現在某出口匝道，有一群牛正慢慢悠悠的往主線道走，經過的車輛紛紛避讓，經工作人員初步估算，這一群牛有20餘頭，正朝市區方向前進。

警方獲報後趕赴現場發現，由於牛群在高速公路上行走，導致駕駛紛紛減速避讓，影響行車安全，事發地點也未見牛群主人出面處理，交警遂聯合巡查人員在牛群前方擺放隔離筒攔截，並在後方引導車輛。

▲闖入高速公路的牛群與車爭道。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲闖入高速公路的牛群與車爭道。（圖／翻攝澎湃新聞）

透過監視器畫面可見，當牛群靠近警方設置的攔截點，交警已準備好竹掃把，等待將牛群引導下交流道，豈料，牛群此時分成兩股，逆向朝車道方向奔跑，其中有6、7頭牛在車陣中靈活穿梭，所幸行駛中的駕駛紛紛停下或避讓，沒有造成交通意外。

▲交警花半小時才將牛群順利趕離高速公路，幸未釀成交通意外。（圖／翻攝浙江新聞）

▲交警花半小時才將牛群順利趕離高速公路，幸未釀成交通意外。（圖／翻攝浙江新聞）

這起「驅牛大戰」大約經歷半小時，才由交警及工作人員將牛群全數「安全」引導至交流道下。警方消息透露，這群牛的主人是居住在附近村裡的陳某，平時沒有固定工作，以散養牛隻維生，共計養有26頭。

事發當天一早，陳某將這群牛放養在附近山裡，便回家吃飯並出門辦事，當他回到牛群放養的地方，才驚覺牛群不見，於是騎著電瓶車四處找牛，並報警處理，這才知道闖了大禍。
 

ET快訊
準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族私藏CP值超高好物
男星床戲來真的：就是要摸！她崩潰求救..工作人員驚覺「床單有

關鍵字：高速公路,牛群,交通,交警,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

連續6季經濟放緩！　港財政司長陳茂波：香港已掛起「三號風球」

參加愛心活動...6歲童遭水泥車輾壓「血濺車頭」　家屬得知真相氣炸

收到兩箱榨菜！黃世聰po文「心情無限激動」...陸網友笑翻：懷疑你是榨騙

傢俱、路由器、嬰兒用品豁免　美更新對中關稅制裁清單　

6月至今177名警員受傷　港警：一直都盡量使用最低武力

影／暴雨中大遊行　港數千教師穿黑衣高舉「守護下一代，良知」

香港警民衝突頻傳　「監警會」半年內公布調查報告

全港都在猜「李超人」弦外之音　網灌李嘉誠臉書：智慧大神，多謝你！

環球時報記者付國豪遭「追打＋砸頭+綁手」　警方逮19歲少年

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

連續6季經濟放緩！　港財政司長陳茂波：香港已掛起「三號風球」

參加愛心活動...6歲童遭水泥車輾壓「血濺車頭」　家屬得知真相氣炸

收到兩箱榨菜！黃世聰po文「心情無限激動」...陸網友笑翻：懷疑你是榨騙

傢俱、路由器、嬰兒用品豁免　美更新對中關稅制裁清單　

6月至今177名警員受傷　港警：一直都盡量使用最低武力

影／暴雨中大遊行　港數千教師穿黑衣高舉「守護下一代，良知」

香港警民衝突頻傳　「監警會」半年內公布調查報告

全港都在猜「李超人」弦外之音　網灌李嘉誠臉書：智慧大神，多謝你！

環球時報記者付國豪遭「追打＋砸頭+綁手」　警方逮19歲少年

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

比月亮更古老！　巴西火山爆發噴出45億年前的鑽石

衛生習慣揭密…45%美國人2天不換內褲　至少殘留1萬隻細菌

「majiko」巡迴來到台灣！　近距離見粉絲12／22開唱

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

幼兒中耳炎易聽損！醫點出「反覆發作」原因　照顧注意這2事

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

女兒不睡覺準備開唸...她手指身後：馬麻那是誰？　正妹媽秒起雞皮：別嚇我

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

Joeman暴瘦12kg「臉變尖」消風一大圈！　IG罕吐心聲：真的好累

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

黃台之瓜彩蛋　李嘉誠文膽年薪超..

美對台軍售　中國外交部：後果由..

參加愛心活動...6歲童遭水泥..

李嘉誠聲明是藏尾詩？網友一看驚..

萬名武警集結深圳　裝備包括推土..

柴犬「4腳掌被砍斷」...躺路..

紅土遊行替代路線准　818遊行..

高挑辣妻做「隆胸」　慘死手術台

世界大學學術排名台大掉出150..

全港都在猜「李超人」弦外之音

更多熱門

相關新聞

傢俱、路由器、嬰兒用品豁免 不受美加徵10%關稅

美國貿易代表署（USTR）17日調整對大陸制裁關稅清單，將大陸製傢俱、路由器、嬰兒用品等商品移出，不受本輪加徵10%關稅影響。據了解，USTR曾於13日列出一份《List 4B》的貨物清單，清單內列舉的商品加徵關稅生效期推遲到12月中，但《List 4A》清單中關稅仍然於9月1日起生效。

香港警民衝突頻傳 「監警會」半年內公布調查報告

金融業最夯！　230台青赴深圳實習　20多人獲聘

經濟持續下滑 港府「派糖」191億元港幣紓困

讓港人放鬆一下！ 法蜘蛛人攀長江集團中心掛旗獻祝福

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

嬤被魔神仔牽走　山林迷失10小時

基隆市長30年前舊照出土　撞臉三浦春馬

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面