影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

記者魏有德／綜合報導

大陸溫州高速公路某段16日上演「驅牛大戰」的戲碼，26頭黃牛在高速公路主線道上朝市區方向「散步」前進，不少駕駛人發現後停車避讓，深怕撞上牛群。溫州高速交警隨後趕赴現場，以竹掃把及設置隔離區引導牛群，過程中一度有部份牛隻逆向奔跑，嚇壞用路人。

▲牛群闖入溫州高速公路某段。（圖／翻攝浙江新聞）

《溫州新聞》報導，溫州高速交警監控中心發現在某出口匝道，有一群牛正慢慢悠悠的往主線道走，經過的車輛紛紛避讓，經工作人員初步估算，這一群牛有20餘頭，正朝市區方向前進。

警方獲報後趕赴現場發現，由於牛群在高速公路上行走，導致駕駛紛紛減速避讓，影響行車安全，事發地點也未見牛群主人出面處理，交警遂聯合巡查人員在牛群前方擺放隔離筒攔截，並在後方引導車輛。

▲闖入高速公路的牛群與車爭道。（圖／翻攝澎湃新聞）

透過監視器畫面可見，當牛群靠近警方設置的攔截點，交警已準備好竹掃把，等待將牛群引導下交流道，豈料，牛群此時分成兩股，逆向朝車道方向奔跑，其中有6、7頭牛在車陣中靈活穿梭，所幸行駛中的駕駛紛紛停下或避讓，沒有造成交通意外。

▲交警花半小時才將牛群順利趕離高速公路，幸未釀成交通意外。（圖／翻攝浙江新聞）

這起「驅牛大戰」大約經歷半小時，才由交警及工作人員將牛群全數「安全」引導至交流道下。警方消息透露，這群牛的主人是居住在附近村裡的陳某，平時沒有固定工作，以散養牛隻維生，共計養有26頭。

事發當天一早，陳某將這群牛放養在附近山裡，便回家吃飯並出門辦事，當他回到牛群放養的地方，才驚覺牛群不見，於是騎著電瓶車四處找牛，並報警處理，這才知道闖了大禍。

