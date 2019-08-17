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恆警守護台灣尾　雙管齊下關懷高齡者交通安全　

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▲屏東縣恆春警分局龍水派出所到水泉里社區關懷據點，向高齡族群加強交通及護老安全宣導。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣恆春警分局龍水派出所到水泉里社區關懷據點，向高齡族群加強交通及護老安全宣導。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島屬高齡化社會，各鄉、村、里民內以白髮族、老年人口居多，由於清晨及黃昏時段視線不佳，大大提升高齡者行走風險性，為保障高齡者交通安全環境，恆春警分局積極配合縣府推行護老專案，除要求各駐（派出）所結合各鄉鎮、社區關懷據點妥事進行宣導活動外，更積極辦理各項治安座談會，也協請相關單位強化道路標誌、標線工程，保障民眾交通安全環境，以達有效降低高齡者事故發生率。

高齡者行人交通安全問題日趨嚴重，他們又是道路上最弱勢族群，如何建構高齡者安全交通環境，為政府機關當務之急，龍水派出所藉由水泉里社區關懷據點機會，向社區高齡族群加強交通及護老安全宣導，以減少事故發生

警方籲請老人騎乘機車一定要戴安全帽來保護頭部、遵守兩段式左轉及遵守路權讓車；另行人穿越道路時，應行走斑馬線、並看左右方確定無來車時，盡速通過路口，尤其提醒長輩族群夜晚或清晨時刻外出，應穿著亮色系衣物並配帶反光飾物。

分局長陳鴻忠表示，近來高齡長者發生車禍率偏高，為保障高齡者用路安全，護老宣導是降低高齡者發生事故的重要課題之一，除呼籲長輩外出時應穿著亮色系衣物來提高其他用路人辨識度外，大家共同遵守交通安全規則，以降低交通事故發生率降低。

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關鍵字：屏東,恆春,高齡,交通安全

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