科技巨頭齊聲反對法國數位稅　美政府恐採貿易報復反制

▲多家美國科技巨頭表示，法國的數位稅相當不合理。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

Google、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）將在下周一出席美國貿易談判代表的聽證會，就法國政府徵收數位稅一事提出反對。多家公司表示，法國的數位稅將對現有的商業模式造成巨大的衝擊，而且相當不合理。

7月法國參議院通過徵收數位稅的法規，任何在法國境內營收超過2,500萬歐元（約新台幣8.87億元）且全球營收超過7.5億歐元（約新台幣266億元）的公司，將被徵收3％數位稅。由於許多美國科技公司皆在法國數位稅的徵收範圍內，也引起Google、Facebook 和亞馬遜等公司的不滿。

美國貿易談判代表辦公室啟動針對法國數位稅的調查，並發表報告表示，法國的數位稅並不合理，在公眾咨詢期後，有可能啟動一系列針對法國的貿易制裁措施。

Facebook 全球稅務負責人 Alan Lee 表示，法國的數位稅將衝擊 Facebook 的營運模式，而且會阻礙數位產業的成長和創新。此外Google貿易政策顧問 Nicholas Bramble 表示，法國的數位稅和運行已久的稅收規範相當不同，並且帶有針對性，容易產生爭議。

Airbnb、亞馬遜、Expedia、Facebook、微軟、Google、Twitter 等公司聯合聲明表示，法國的數位稅不合理，違反國際貿易協議，帶有歧視性，與現有的國際稅收原則不符。

此外，美國訊息技術產業委員會 (Information Technology Industry Council) 副總裁麥克洛斯基（Jennifer McCloskey）也表示，法國的數位稅開了一個令人不安的先例，不符國際稅收規範，而且不公平地影響到總部位於美國的公司。此外，因數位稅所產生的成本有可能會轉嫁到供應鏈上。

此前美國總統川普威脅，倘若法國針對美國科技公司徵收數位稅，將實施貿易報復措施，針對法國出口美國的酒類產品徵收特別關稅。