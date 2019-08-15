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市調公布2018年科技公司創新度排名　Apple只排第11

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲蘋果可能已經收購了圖像識別公司Fashwell。（圖／路透）

▲市調機構公布2018年科技公司創新度排名，Apple只排第11名。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

每當提到「創新度」，大部分的人可能都會想到Apple、Google這一類的科技公司必定是創新度十足，不過根據數據研究機構Statista最新公佈的數據顯示，2018年獲得最多創新專利的廠商是IBM，其次是三星電子，Google母公司Alphabet只有排名第6名，而一向帶給人們創新印象的Apple則僅拿下第11名。

根據知識產權所有人協會（Intellectual Property Owners Association）指出，IBM於2018年在美國拿下了最多的專利，而這也是IBM連續第26年獲得第一；該公司從人工智慧、雲技術，一路到網路安全等領域總共獲得了9,088項發明專利。

Statista的圖表中列出了前12名的廠商，常見的科技公司如微軟、英特爾、Alphabet、三星等公司都名列前十名，而Apple卻缺席了前十名之列，這個總部位於庫比蒂諾的公司，以往被認為是世界上最具創新力的公司之一，擁有2,147項專利，排名第11位。

▼2018年科技公司創新度排名，IBM拿下了最多專利。（圖／翻攝自Statista）

▲▼Statista公布2018年科技公司創新度排名，Apple只排第11。（圖／翻攝自Statista）

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關鍵字：創新,專利,Apple,IBM,Google

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