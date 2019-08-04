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輔大前系主任山坡地違法蓋豪宅　「反悔不拆還阻擾」判4個月

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▲踢鐵板！輔大前系主任保育區蓋大別墅　檢察官「要求沒收拆除」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲雷女違法將農牧用山坡地蓋別墅，縣府稽查裁罰後，原本答應要自行拆除卻又反悔。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

曾任輔仁大學歷史系前系主任雷俊玲因違反區域計畫法，在保育區農牧用地蓋豪華大別墅，遭到縣政府裁罰並限期改善，雷女未改善還透過其他管道阻擾縣府拆除，事後更被檢察官查出別墅的建築師與包商曾塞紅包給稽查員。新竹地院依違反區域計畫法對雷女判刑4月得易科罰金。由於檢方起訴時建請院方沒收建物，以利後續拆除、回復山坡地原狀，得知判決結果後，檢方也表示一定會上訴。

▲踢鐵板！輔大前系主任保育區蓋大別墅　檢察官「要求沒收拆除」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢察官還發現，雷女在蓋豪華別墅時，縣府獲報派員前去查緝，結果建築師、工程包商竟當場塞紅包行賄稽查人員。

判決書指出，雷女明知該橫山田洋段一塊山坡地的使用地類別為山坡地保育區農牧用地，除經依法申請核准的用途或領有合法建照的建物外，依法僅能供農牧業使用，竟基於違反區域計畫法犯意，未向新竹縣政府申請許可，即於2015年間在土地上蓋別墅作為住宅使用。

縣府接獲檢舉前往查報，裁罰雷女8萬元，並限期於2017年2月拆除建物，但雷女接獲公文，卻未依時間期限改正，縣府派員查勘後，將她移送法辦。雷女在縣府移送檢方法辦後，原本坦承不諱，違建300多坪，且在檢方偵查期間承諾自動拆除，但事後反悔，另行提出訴願，透過各種方式阻撓縣府拆除程序，犯後態度不佳。

檢方更發現，雷女在蓋豪華別墅時，縣府獲報派員前去查緝，結果建築師、工程包商竟當場塞紅包行賄稽查人員，2人遭到桃園檢方緩起處分，而雷女也因違反區域計畫法，依法被提起公訴，檢察官並要求法院沒收違建，以供行政單位拆除。

▲踢鐵板！輔大前系主任保育區蓋大別墅　檢察官「要求沒收拆除」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲由於檢方起訴時建請院方沒收建物，以利後續拆除、回復山坡地原狀，然而法官認為此部分並非區域計畫法範疇，檢方得知判決結果，表示一定會上訴。

法官認為，雷女為人師表，竟不以合法方式起造建物，顯然無視行政機關裁處與法令規範，損及公信力並妨礙國家土地整體發展與規劃，因此依違反區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，判刑4月，得易科罰金。

由於檢方起訴時建請院方沒收建物，以利後續拆除、回復山坡地原狀，然而法官認為此部分並非區域計畫法範疇，檢方得知判決結果，表示一定會上訴。

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關鍵字：區域計畫法,農舍,違建,沒收,輔大

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