他酒駕載咩闖紅燈　見警心虛竟棄車逃逸…原來另有身分！

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區忠孝東路與仁愛路口4日晚間9時20分許，警方執行酒駕盤查時，發現一名40歲陳姓男子騎機車闖紅燈，於是員警上前攔查，但陳男竟然棄車逃逸！警追了數百公尺後，終於抓到陳男，發現他不僅酒測超標，觸犯公共危險罪，經查身分後，更發現是一名通緝犯！

▲警方夜間酒駕盤查，男子不僅酒測超標還是名竊盜通緝犯！（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

據了解，陳男當晚騎機車載女朋友，因闖紅燈，因此遭員警於汐科路與秀峰路口攔查，然而陳男卻先佯裝停車配合，但下車後卻趁機徒步往汐止運動公園方向逃逸，兩名員警見狀隨即騎車追上去，並徒步跑了約300公尺，才在忠孝東路與仁愛路口將陳男攔停。

警方在陳男身上聞到濃厚酒味，酒測值也超標（0.25mg/l）達公共危險罪，雖然陳男表示是因酒駕怕被開罰才逃逸，但警方仍將陳男帶回派出所依法辦理，而在調查陳男身分時，也意外發現他不僅酒駕還是名竊盜通緝犯！6月底通緝至今，陳男逃了一個多月後落網。警方訊後依公共危險罪嫌及竊盜通緝將陳男移送士林地檢署偵辦。

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