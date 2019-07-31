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夜店殺警案更一審　曾威豪出庭失控喊「我家快破產了」

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▲▼▲夜店殺警案，主嫌曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案主嫌曾威豪、劉芯彤，更審期間向法院喊「我家快破產了！」（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

震驚社會的台北市夜店殺警案，台北市信義分局員警薛貞國下班時間到信義區夜店關切聚眾事件，卻被70多名黑道份子持棍棒及刀械圍毆致死。主嫌曾威豪、劉芯彤等人涉案部分，遭最高法院撤銷發回更審，高等法院30日開庭審理，曾威豪、劉芯彤否認犯罪，提到賠償，曾威豪甚至還當庭說「我家快破產了！」

本案緣於2014年9月13日凌晨，臺北知名燈具友昌實業小開曾威豪與當時的女友劉芯彤（事後結婚）夥同黑幫份子，到北市東區ATT大樓6樓知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突遭夜店安管趕離。曾男與劉女當晚透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫薛貞國到場幫忙。當天休假的薛貞國與同事莊瑞源來到夜店，薛貞國到場時氣勢凌人，一腳踹向曾男。曾男暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持棍棒、紅絨柱等物品圍毆，薛在3分鐘內遭致命攻擊，黑衣人最後一哄而散，支援警力趕到場，緊急將薛送醫後不治。案發後引起警政機關重視，檢警陸續逮捕70餘人到案，並提起公訴。

一審法院依照殺人、聚眾鬥毆致人於死等罪，將68名被告判刑，其中主嫌曾威豪判刑8年6月、劉芯彤9年。案件上訴二審後，二審改認定主要被告均犯聚眾鬥毆致人於死，其中曾威豪改判10年、劉芯彤維持9年。案件上訴第三審，最高法院3月間將曾、劉等9人涉案部分，撤銷發回更審。

更一審於30日再度開庭審理，曾威豪、劉芯彤均否認犯下殺人罪、妨害公務、傷害致死等罪。曾男強調，他沒有攻擊夜店安管，也不知道薛貞國是警察，另外他承諾賠償500萬元，至今已賠償445萬元；另外劉女則說，她沒有指揮攻擊安管，承諾賠償150萬元，目前也已賠償64萬元。

法官詢問同案另名被害人員警莊瑞源也被毆打，曾男是否願意和解。曾威豪立馬回說「我家快破產了！」法官追問曾男家計問題，但律師隨即接口，制止曾男再次發言，曾男也沒對破產的問題繼續說明。法官諭知下次開庭繼續審理。

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關鍵字：法律,人權,夜店殺警,薛貞國,殺人,砍人,判刑,高等法院,更審,曾威豪,劉芯彤

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