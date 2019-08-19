陳沂「志願役是廢物」引戰　陳為民：告死這狗畜…2人都沒事

▲陳沂被國防部和軍人控告妨害名譽後，曾出庭表示挨告備感榮幸。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂2018年間在自己的臉書直播中，批評「中華民國大部分志願役都是廢物」，遭國防部與4名軍人提告妨害名譽，藝人陳為民也回文「告死這狗畜」因此被陳沂告誹謗，結果台北地檢署調查認為，「志願役」只是個群體，不是1個特定對象，至於「狗畜」也沒指明是在罵誰，因此在19日同時處分不起訴陳沂和陳為民。



陳沂2018年8月26日在臉書直播時說「中華民國大部分志願役都是廢物」等，她並解釋，大多數的人如果可以做其它的事，不會有人想去簽志願役，那些會去當志願役的人，都是出社會找不到工作、沒專長、或是文盲。

國防部隔天就表示，陳沂嚴重店損軍人形象與尊嚴，以行政機關名義控告陳沂，另外全國有4名軍人，也分別以「現役軍人」的身分提告，而陳為民則是在臉書「國軍發言人」粉專po文下方回文：「告死這狗畜！」

但檢察官調查，儘管有現役軍人提告，但陳沂所稱的「志願役」，是一個組織範圍隨時變動的群體，並非針對任何特定的人，發言內容也沒有提告國防部，因此與誹謗構成要件不符；至於陳為民被陳沂控告妨害名譽部分，也因為「國軍發言人」粉專發文下有上千篇回應，陳為民沒有指名道姓，也是罪嫌不足，因此2人都不起訴。

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