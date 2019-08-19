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要開放了！落石封閉4年　五峰旗風景區第3層9/1重新開放

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▲▼封了4年　五峰旗最上層（第3層）9/1重新開放。（圖／宜縣府提供）

▲五峰旗最上層（第3層）9/1重新開放。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

要開放了！知名瀑布景點的宜蘭礁溪鄉五峰旗風景區，其最上層（第3層）登山步道，2015年因蘇迪勒颱風落石嚴重，宜縣府考量遊客安全因素進行封閉，經以消能式防落石網方式進行邊坡落石防護工程後，9月起重新開放，供遊客休憩活動。

▲▼封了4年　五峰旗最上層（第3層）9/1重新開放。（圖／宜縣府提供）

宜蘭工旅處表示，知名瀑布景點的宜蘭礁溪鄉五峰旗風景特定區最上層（第三層）登山步道，因2015年蘇迪勒颱風造成落石嚴重，考量遊客安全因素進行封閉。

另也為了考慮到風景區的地質構造多岩盤節理發達、地質狀態較為破碎，經邀集相關專家學者研商，規劃以消能式防落石網方式辦理邊坡落石防護。

改善工程於2018年12月10日動工，改善長度約150公尺，總經費約1千600萬元，於7月底完成消能網防護工程、鋼構橋梁、欄杆及瀑布平台改善，在建立安全防護情況下，可望於9月1日起，重新開放五峰旗風景特定區最上層（第三層）登山步道，供遊客休憩活動。

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關鍵字：五峰旗風景特定區,第三層,重新開放

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