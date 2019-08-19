河馬樂樂入新厝！　搶先體驗河馬便便紙、長臂猿新家

▲河馬樂樂歡喜入新厝！百位幸運兒搶先體驗河馬便便紙、長臂猿新家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者曾韋倫／新竹報導

新竹市立動物園「河馬樂樂入新厝」環境教育策展預約導覽活動今（17）日正式開跑，首日有百位幸運兒搶先與河馬樂樂相見歡，小朋友熱情又開心地跟好久不見的樂樂打招呼，動物園也首次開放長臂猿的家讓報名者進入體驗。導覽活動十分精彩，活動結束後小朋友也寫下給動物園的滿滿祝福，一同期許新竹市立動物園在今年底全面開放，與大家重新見面。

「哇，好漂亮的大象門與噴水池喔！」走進動物園，第一個映入眼簾的是有83年歷史的大象門跟噴水池，動物園志工何蜀傑爺爺跟小朋友分享大象門的歷史與屬於新竹人三代的共同回憶，大家也迫不及待跟家人拍照，見證屬於動物園的美好時刻。

接著進入河馬樂樂的新家參觀，小朋友們不僅跟樂樂同框合影，更忍不住在樂樂張大嘴巴時發出讚嘆驚呼，孩子們與樂樂超萌的模樣讓爸媽們手機相機拍個不停，不過，志工們也隨時提醒小朋友記得尊重動物，不要驚擾到牠們。

志工指導民眾如何用河馬便便DIY自己作一張大便紙，聽到「便便」的小朋友一開始有點害怕，經過志工解說後，了解河馬便便已仔細清洗與消毒，都歡喜地以篩子做出了一張張獨一無二的河馬紙，相當有成就感，再次回頭看到樂樂時，對「河馬」的感覺也更不一樣了。志工提到，這張特別的河馬便便紙代表著小朋友對資源回收再利用與動物保育踏出生命中的第一步，未來也期許大家一起加入愛護動物與保育的行列。

接著新竹市立動物園趁著猴子還沒進入棲地前，首創讓民眾走進長臂猿棲地的體驗活動，感受未來長臂猿在新家的感覺，也是本次策展中特別規劃讓人與動物「角色互換」的概念，期待小朋友未來能有愛護動物的同理心。

新竹市長林智堅表示，這次河馬樂樂入新厝預約導覽活動十分搶手，近千個名額在報名開始短短3分鐘內立即額滿，期待幸運參與的大小朋友藉由這次活動，了解市府團隊在動物園再生計畫的各項設計理念，未來小朋友到動物園不只是純玩耍，也能寓教於樂，把動物園當成動物生命教育的基地。至於沒搶到討覽活動入場券的民眾也不用失望，新竹市立動物園預計將在今年底重新開放，屆時歡迎所有的大小朋友一起來新竹市立動物園，跟如同我們家人般的動物朋友們打個招呼。

▲河馬樂樂歡喜入新厝！百位幸運兒搶先體驗河馬便便紙、長臂猿新家。（圖／新竹市政府提供）

▲河馬樂樂歡喜入新厝！百位幸運兒搶先體驗河馬便便紙、長臂猿新家。（圖／新竹市政府提供）