正港付清節！照顧「樂樂」27年　父女情深「河馬爸爸」也獲獎

▲林智堅市長向父親們致意感謝。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

父親節即將來臨，新竹市政府4日舉辦2019年父親節表揚活動，由市長林智堅一一致贈181位模範父親賀匾，其中有最年輕的39歲校園爸爸彭凱諺，最年長的則是高齡99歲的陳輝極爸爸，特別的是，照顧動物園30載的陳宏業也獲表揚，與「河馬樂樂」一段父女情格外溫馨，有著「河馬爸爸」稱號的他也獲表揚，林智堅市長表示，8月是感謝的溫馨月份，「感謝全天下勞苦功高的父親，辛苦了，父親節快樂」。

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▲新竹市政府舉辦模範父親表揚活動。

林智堅市長表示，他自己是3個孩子的父親，養兒方知父母恩，他要在這個月份向辛苦的父親們表達最深的感謝，他也自爆因為自己花很多心力在公務上，所以孩子跟太太關係較緊密，有空的時候他會主動幫孩子洗澡，希望增進親子關係；市府每年都藉表揚活動感謝爸爸們，今年181位模範父親中，有4位已經高齡90歲以上，80歲以上的也有22位，相信在座的每一位今天都充滿喜悅的心情，分享這榮耀的一刻。

現年64歲的熱力爸爸陳宏業為土生土長新竹人，原本從事木工工作，因興趣主動到動物園服務，迄今已長達30年，目前是園內最資深員工，他每天習慣比表定時間提早1小時上班，餵養並清潔動物們的環境，園內每一隻動物的脾性他都如數家珍，彷彿都像自己的孩子一般；別看樂樂呆萌可愛，其實河馬性格兇猛且行動敏捷，但陳爸爸對她的脾氣瞭若指掌，照顧她超過27載，若想請最愛泡在水裡、很有個性河馬樂樂上岸健康檢查，只能靠陳爸爸出馬，彼此的默契與感情有如父女，也被園內員工冠上「河馬爸爸」稱號。

▲照顧動物園30載的河馬爸爸陳宏業。

陳爸爸有4女1子，都已經長大成家立業，雖已是含飴弄孫無憂的年紀，卻仍最掛心動物園裡的孩子，一步一腳印投入他的熱情與心力，陳爸爸表示，樂樂已經來這裡20多年，一般河馬是很兇的動物，很多人看到他與河馬那麼親近都覺得不可思議，並說「我是養樂樂的，看到她身體健康我就高興了」，他也害羞表示這次當選模範父親其實同事幫他報名的，其實園內員工都跟他一樣對動物盡心照顧。

陳爸爸表示，30年來印象最深刻的是有隻溫馴的馬兒突然不明原因的發狂，朝他衝撞倒地，所幸檢查後無大礙又重返崗位，因此陳爸爸體悟與越凶猛動物相處，時時提高警覺反而安全，最危險的反而是平時看起來溫馴、最無害的動物，這是他從每日紮實的基層工作中領悟出最實在人生哲理。

▲最高齡模範父親99歲的陳輝極爸爸。

其中最年長的是99歲的陳輝極先生，陳阿公在抗戰時期響應國民政府「十萬青年十萬軍」號召而投筆從戎，跟隨國民政府青年軍來台，並於民國1998年至2014年期間擔任武功里鄰長一職，多年奉獻公益，服務鄰里，高齡99歲他現雖卸下鄰長職務，但因身體健康、思緒清晰，仍可在社區大小活動中看見其身影，他已在新竹市扎根逾一甲子，他鄉成故鄉。

▲最年輕的39歲校園爸爸彭凱諺。



年紀最輕的模範爸爸則是39歲的校園爸爸彭凱諺先生，他育有一女一子，因兒子患有亞斯伯格症為及早發現，錯過黃金早療期，直到小學一年級經老師提醒，才委由醫院確診孩子有學習遲緩、姿勢控制及平衡失調、感覺統合及人際關係等多重障礙。他表示，開剛始不懂小孩生病，只知道小孩在學校引發人際衝突、學業延宕，為了加強管理與教育而使用更為嚴格且軍事化的教育方式，反而成了反效果，越來越嚴重。

彭爸爸早期家裡經濟狀況不好，加上主因藥物無法申請健保補助，及物理治療之醫師費用較高，促使得彭爸爸得日以繼夜的工作，工作雖然辛苦，但回到家彭爸爸一定協助陪伴兒子玩遊戲與走路做復健，夫妻倆為了賺錢照顧兒子，縱使生病也不敢請假休息，努力奮鬥只為了支付兒子龐大的醫療復健費及給予兒子妥善的醫療資源。歷經這段生命過程，彭爸爸非常感謝學校提醒小孩概況與提供醫療資訊，所以在家中經濟狀況較佳後，擔任學校家長會會長，積極參與學校各項事務，陪伴師生共同成長，給予學校各項資源之支持，並參加新竹地區其它公益社團，全心回饋社會，被封為校園爸爸。

▲遴選出的模範父親代表，分為毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸，共5類181位。

社會處處長李季縈表示，為肯定不同形象的父親在現今社會各家庭中發揮父職角色、安定家庭功能，藉由舉薦足資效法之事蹟，作為推動社會公益與促進社會和諧的平台，經本市三區區公所、本府各局處及各社會團體遴選出的模範父親代表，分為毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸，共5類181位。