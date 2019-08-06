新竹這隻河馬超紅　爸媽比手快...「960名陪樂樂入新厝」3分鐘搶完

記者陳凱力／新竹報導

「河馬樂樂入新厝HIPPO HOUSE-新竹市立動物園夏日搶先遊」6日中午12點整正式開放網路報名，不過短短3分鐘，960個名額秒殺一空，堪比搶五月天演唱會的門票，也讓手慢的爸媽捶心肝。這場「河馬樂樂入新厝HIPPO HOUSE-新竹市立動物園夏日搶先遊」從8月17日至8月28日每周三到周日，一天有兩場環境教育策展活動，市長林智堅在記者會上與超人氣河馬樂樂及河馬爸爸陳宏業視訊連線，關心樂樂搬進新家後的飲食與居住情況，也回憶起積極爭取動物園改造計畫到正式開工的艱辛。

▲新竹河馬樂樂要舉行入新厝，960名額3分鐘內秒殺一空。（圖／新竹市政府提供，下同）



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新竹市立動物園創立於1936年，是全台原址現存最久且唯一位在市中心的動物園，更是陪伴著三、四代新竹人成長，為了找回大家共同的回憶，這個「動物園再生計畫」，於2017年7月31日正式開工，也是希望打造一座「在城市裡的動物園」，更讓動物園成為生命教育的基地。

▲▼市長林智堅與河馬樂樂和樂樂爸爸在現場展開視訊。



而能在3分鐘搶到入場資格的960位幸運兒，屆時可以參加遊新竹市立動物園舉辦的「環境教育策展活動」，活動共有五站：

第一站來到歷史悠久的大象門與噴水池，與家人朋友留下專屬新竹市立動物園的合影紀念。

第二站進入河馬樂樂的新家，與久違的樂樂打招呼，並用清洗消毒過的河馬大便DIY河馬草紙，絕對是個獨一無二、有錢也買不到的紀念品。

第三站來到黃魚鴞籠舍與大象綾子故事屋，觀賞黑白老影片的「首映會」，除了可以了解動物園的歷史，也會說明新竹市立動物園如今不養大象的原因。

第四站「我們跑到猴子的家」，趁猴子還沒進住前，讓大朋友帶著小朋友進入猴島區體驗動物棲地。

第五站則來到玻工館DIY動物園杯墊，帶著另一個特別的禮物滿載而歸。

▲本次環境教育導覽策展活動，從2019年8月17日至8月28日每周三至周日，上、下午各1梯次，每梯次60人，每日限量120人次，每場次活動時間2小時。

園長楊家民表示，新竹市立動物園是一個有故事的動物園，園內的場景及動物都與遊客有許多可訴說的故事及緊密的情感連結，動物們對市民而言就如同家人一般，市民也常來探訪他們的老友與家人。這次「遇見樂樂」讓市民與人氣超旺的河馬樂樂打招呼，也透過河馬大便紙DIY讓市民了解更多河馬的秘密。

楊家民說，非常意外960個名額在3分鐘內全部搶完，連自己的家人也都沒搶到，有現場朋友12：05進網站就發現搶不到名額，一度還以為是電腦當機，後來才發現，真的是「毫無懸念的秒殺」，楊家明笑說，線上報名系統一切正常，就是手腳快的才搶得到。

本次環境教育導覽策展活動，從2019年8月17日至8月28日每周三至周日，上、下午各1梯次，每梯次60人，每日限量120人次，每場次活動時間2小時。報名採網路預約制，8月6日中午12:00開放報名，民眾可從「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」FB粉絲專頁置頂貼文連結到報名頁面，一個帳號可取得一張票、供兩人入場，已於開放報名後3分鐘額滿！