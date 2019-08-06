新竹市立動物園夏日搶先遊　開放報名秒殺

▲新竹市長林智堅在記者會上與超人氣河馬樂樂視訊連線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺 ／新竹報導

新竹市立動物園夏日搶先遊」6日中午正式開始報名！從8月17日至8月28日每周三到周日，一天有兩場環境教育策展活動，新竹市長林智堅在記者會上與超人氣河馬樂樂及河馬爸爸陳宏業視訊連線，關心樂樂搬進新家後的飲食與居住情況，也回憶起積極爭取動物園改造計畫到正式開工的艱辛。

記者會上，河馬樂樂非常賞臉地露出可愛的大頭，跟現場的來賓打招呼。從水池中探出頭的樂樂馬上吸引全場目光，現場的大小朋友無不被這超萌的樣子融化，還有小朋友們喊著「我看到她的鼻孔了！」。林智堅透過鏡頭關心樂樂「今年幾歲啦？」、「平常喜歡吃甚麼？」、「搬家後心情還好嗎？」河馬爸爸陳宏業在旁照顧，笑著解釋最近天氣太熱，32歲的樂樂常把身體浸泡在水中，平時最喜歡吃西瓜消暑，並代為感謝市長給了樂樂一個更舒適的家。

新竹市立動物園創立於1936年，是全台原址現存最久且唯一位在市中心的動物園。林智堅表示，動物園是兒時最美好的記憶，也陪伴著三、四代新竹人成長，為了找回大家共同的回憶，他在擔任議員期間便開始募集資金，希望改善逐漸老舊的園區和疏於照顧的動物，但成效有限。直到當選市長後，立刻著手啟動「動物園再生計畫」，並於2017年7月31日正式開工，希望打造一座「在城市裡的動物園」，並讓動物園成為生命教育的基地。

林智堅提到，改造動物園面臨許多困難，因為許多動物已在此生活許久、棲地也特殊，體型龐大的動物例如河馬樂樂，也不方便移動到太遠的地方，此外，園內還有包括黑松等珍貴的植栽，讓改造計畫有更多要注意的地方。

林智堅表示，大家常常問他動物園何時開放，為回應市民的期待，在河馬樂樂新家完工的暑假，特別安排為期兩周的環境教育策展活動，讓大小朋友們搶先看最喜歡的河馬樂樂新家，並了解動物園的設計理念。

環境教育策展活動共有五站，第一站來到歷史悠久的大象門與噴水池，與家人朋友留下專屬新竹市立動物園的合影紀念；第二站進入河馬樂樂的新家，與久違的樂樂打招呼，並用清洗消毒過的河馬大便DIY河馬草紙，絕對是個獨一無二、有錢也買不到的紀念品；第三站來到黃魚鴞籠舍與大象綾子故事屋，觀賞黑白老影片的「首映會」，除了可以了解動物園的歷史，也會說明新竹市立動物園如今不養大象的原因；第四站「我們跑到猴子的家」，趁猴子還沒進住前，讓大朋友帶著小朋友進入猴島區體驗動物棲地；第五站則來到玻工館DIY動物園杯墊，帶著另一個特別的禮物滿載而歸。

動物園園長楊家民表示，新竹市立動物園是一個有故事的動物園，園內的場景及動物都與遊客有許多可訴說的故事及緊密的情感連結，動物們對市民而言就如同家人一般，市民也常來探訪他們的老友與家人。這次「遇見樂樂」讓市民與人氣超旺的河馬樂樂打招呼，也透過河馬大便紙DIY讓市民了解更多河馬的秘密。

本次環境教育導覽策展活動，從108年8月17日至8月28日每周三至周日，上、下午各1梯次，每梯次60人，每日限量120人次，每場次活動時間2小時。報名採網路預約制，8月6日中午12:00開放報名，民眾可從「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」FB粉絲專頁置頂貼文連結到報名頁面，一個帳號可取得一張票、供兩人入場！