「河馬便便」搶翻天！　手工便便紙與民眾「親密接觸」

▲園方人員每周定期清掃河馬樂樂的家，水底都有一層厚厚的「黃金」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市立動物園有一隻明星級動物「河馬樂樂」，因近期正在進行園區改造計畫，剛搬家的樂樂也慢慢適應牠的新家；而動物園員工們更掀起「蒐集樂樂大便」熱潮，因河馬的草食特性，河馬黃金的牧草纖維量高，可再製成手工纖維紙，自製河馬便便紙也成8月導覽期間民眾與樂樂「親密接觸」的重頭戲。

新竹市立動物園園長楊家民表示，周二是河馬樂樂家的固定掃除時間，園方會先將汙水排放後，就能看到水池底部累積厚厚的「黃金」，這時動物園員工會全體總動員，先將糞便用竹耙集中再打撈收集，沖洗乾淨後放新水。

請繼續往下閱讀...

▲▼園方人員先將糞便用竹耙集中再打撈收集，經過消毒和過篩等流程做成紙漿。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊家民指出，新竹市政府即將於2019年8月17至28日，舉辦河馬樂樂入新厝環境教育策展導覽活動，重頭戲就是可以用清洗消毒過的河馬大便，DIY做一張河馬便便紙，便便紙製作的發想，導因於樂樂一天可吃下50-60公斤的牧草，糞便量也很大，難以交由專業飼育員一人清理，因此召集動物園員工集思廣益，園方曾想過製作堆肥，但因易產生臭味，河馬便便紙便成為最好、最環保的解方。

楊也解釋，因為河馬樂樂排泄物內含有大量的牧草纖維，可透過收集、消毒和過篩等流程做成紙漿，動物園同仁們曾向紙廠請教製紙的方式，並主動蒐羅家中的不用的紗網及木條自製抄框，多次嘗試配方比例後，終於成功習得河馬紙製作的秘訣，期待民眾8月中一起參與製作，幫樂樂將便便再生為環保又實用的河馬便便紙，度過一個新奇有趣的暑假。