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SONY首款8K電視在台上市　售價逼近60萬元可買台車

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▲SONY BRAVIA首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G。（圖／SONY提供）

▲SONY BRAVIA在台發佈首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G（左），以及OLED電視（右）新尺寸。（圖／SONY提供、記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台灣電視市場穩居第一的SONY BRAVIA，今（8／19）在台發佈旗下首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G，提供85吋面板規格，其為MASTER旗艦系列，也創下同品牌同尺寸電視售價新高，單價高達到599,900元，就目前市售的小車49.9萬元就能買單，SONY的價格還是相當傲人。

▲SONY BRAVIA首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G。（圖／SONY提供）

▲新款8K電視創下該品牌85吋同規格售價新高。

SONY今宣佈旗下首款8K電視在台上市的消息，此款今年初在美國拉斯維加斯消費性電子展（CES）首次亮相，採用LED顯示技術，比起OLED螢幕，電視厚度上較為「豐滿」，目前僅推出85吋與98吋2款大尺寸規格，而在台僅預計上市85吋的產品，預計最快8月底推出市場。

為強調自家8K畫質可比擬其他市場上既有幾種，SONY主打自家8K超擬真影像技術（8K X-Reality PRO），透過資料庫與演算法，優化色調跟飽和度以做出區隔，並針對LED面板的特性，說明每個LED模組都可獨立調控，強化光線以做出明暗層次。

▲SONY BRAVIA旗下首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SONY BRAVIA旗下首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SONY BRAVIA旗下首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G。（圖／記者蔡惠如攝）

▲為強調SONY LED 8K畫質（最下圖）的不同，與其他品牌8K電視（中圖）相比，其細節與層次強調更加豐富。

除了8K畫質的Z9G系列，今也同步發表OLED電視A9G的新77吋大尺寸規格，售價419,900元。此外也同年初在CES展上所宣佈，2019年春季推出的4K與8K電視，都將會支援蘋果AirPlay 2和HomeKit，屆時可將蘋果裝置的影片與照片，直接投射到電視螢幕上觀看，也可透過Siri語音助理，使用說話來操控電視功能，如轉台或放指定節目。

▲SONY BRAVIA首款8K畫質HDR電視KD-85Z9G。（圖／SONY提供）

▲OLED電視A9G系列，也推出新的77吋規格。

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關鍵字：SONY,電視,OLED,LED,BRAVIA,8K,Z9G,A9G,MASTER

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