神秘「電視人」半夜豪送50台電視到家　小鎮居民：Cosplay聖誕老公公？　

實習記者陳妙津/綜合報導

美國維吉尼亞州近日半夜出現一名神秘怪客,頭戴電視、全身包緊緊,挨家挨戶送電視,也讓當地警局通報電話在翌日幾乎被打爆。當地副局長佩卡(Matt Pecka)表示,這並非第一次有「電視人」四處送電視,雖然不構成犯罪行為,但仍呼籲民眾若有看到可疑人士應與警方聯絡。

據《福克斯新聞》報導,亨利克郡一個小鎮50多戶人家12日早晨醒來時,發現門口前廊都被放了一台舊型映像管電視,調閱監視器畫面一看,才發現11日晚間有名怪人身穿藍色連身衣,頭戴電視遮蓋面容,小心翼翼地捧著一台電視放在前廊,還一度回頭朝監視器揮手道別,模樣輕鬆。

▲被「電視人」放在前廊的電視。(圖/翻攝自YouTube/ABC7)



「我還一度在想,我們有在亞馬遜買這個嗎?」,小鎮居民阿德里安(Adrian Garner)說,「超奇怪的,他就這樣把電視放著,然後就走了。」居民布魯克斯(Jim Brooksbank)則說,「也許他想被稱為聖誕老公公吧,也或許只是想在我們的生活中增加一些幽默。」居民麥可則以為是上大學的兒子正在惡作劇。

Someone left old TVs outside 50 homes in Virginia while wearing a TV on his head. No one knows why. https://t.co/LYvEgntG5B pic.twitter.com/lcE2q9eJr7