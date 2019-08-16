神秘「電視人」半夜豪送50台電視到家　小鎮居民：Cosplay聖誕老公公？　

實習記者陳妙津／綜合報導

美國維吉尼亞州近日半夜出現一名神秘怪客，頭戴電視、全身包緊緊，挨家挨戶送電視，也讓當地警局通報電話在翌日幾乎被打爆。當地副局長佩卡（Matt Pecka）表示，這並非第一次有「電視人」四處送電視，雖然不構成犯罪行為，但仍呼籲民眾若有看到可疑人士應與警方聯絡。

據《福克斯新聞》報導，亨利克郡一個小鎮50多戶人家12日早晨醒來時，發現門口前廊都被放了一台舊型映像管電視，調閱監視器畫面一看，才發現11日晚間有名怪人身穿藍色連身衣，頭戴電視遮蓋面容，小心翼翼地捧著一台電視放在前廊，還一度回頭朝監視器揮手道別，模樣輕鬆。

▲被「電視人」放在前廊的電視。（圖／翻攝自YouTube／ABC7）



「我還一度在想，我們有在亞馬遜買這個嗎？」，小鎮居民阿德里安（Adrian Garner）說，「超奇怪的，他就這樣把電視放著，然後就走了。」居民布魯克斯（Jim Brooksbank）則說，「也許他想被稱為聖誕老公公吧，也或許只是想在我們的生活中增加一些幽默。」居民麥可則以為是上大學的兒子正在惡作劇。

Someone left old TVs outside 50 homes in Virginia while wearing a TV on his head. No one knows why. https://t.co/LYvEgntG5B pic.twitter.com/lcE2q9eJr7 — Post Local (@postlocal) August 14, 2019

警方表示，12日清晨接到通報後，他們立刻挨家挨戶回收這些電視，以免造成居民困擾。副局長佩卡說，「目前為止已經回收了數十台，但相信不會對居民造成威脅，只是一起奇怪的事件。」

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但其實，亨利克郡格過去也曾有類似案件發生，一名「電視人」去年8月底時，也曾出沒並分送電視，一共送出20多台，但至今尚未確認這兩起案件是否有關聯性。

警方將與當地回收部門聯繫，妥善處理這些舊式電視，並呼籲民眾若有看見可疑人士應立即通報。