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殺手級投影機現身　VAVA 150吋4K畫質8萬有找，客廳變成電影院

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▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期電視走向大畫面趨勢明顯，而投影機的進展也不容小覷，4K的畫質規格在投影機市場已經不稀奇，近期卻有一款VAVA雷射投影機再度引起外媒話題，在距離牆面18.2公分的距離可投影出100吋的畫面，最高可投影出150吋的4K畫質，售價僅8萬元有找。

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

之所以能有這樣的價格，是因為目前它仍是集資平台上的一個專案，然而已經獲得初步的成功，該團隊已經募資到5500多萬台幣來啟動生產，而價格並非VAVA唯一受矚目的特色，畫質也是主打的另一個重點，支援4K HDR 10的畫質，在高對比下能讓畫面更加清晰，另外還因為雷射投影ALPD 3.0，號稱有類似電影院的劇場效果。

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

此外，向上投影的設計，縮短機身本身與牆面的投射距離，使用者想看150吋的大螢幕，僅須離牆面43公分，約莫是寬版電視櫃的距離，意即使用者無須面對走來走去的人影投射在畫面上。當然，機體本身實在不小，寬度達到53公分，深度則有36.8公分，加上要投影的距離，想看150吋大螢幕，使用者至少需要離牆面80公分寬的櫃子才行。

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

因應這樣一個大體積的投影器材，VAVA也內建APP Store、HBO Now、Netflix、amazon購物等平台，並提供HDMI、USB、S／PDIF與網路線等插孔來方便日後設備的擴充。而雷射投影機的好處，則是比較起一般LCD和DLP投影機，擁有更長的使用時間，且不需更換投影燈的耗材，這也讓超值的感受增加。

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

目前VAVA開放的海外運送僅提供美國、歐洲、英國與日本，且募資平台價為2,549美金，折合台幣約為79,989元；預計日後上市價為3,500元美金，折合台幣約109,655元。

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

▲VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector。（圖／翻攝indiegogo）

▲無論如何投影機還是要有牆面距離，記得將其納入購物考量。

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關鍵字：VAVA,雷射投影,家庭娛樂,投影機,電視,4K

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