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捐贈救災車輛助消防分隊救災　東港蘇水興完成父母生前願望

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▲屏東縣東港鎮蘇清山及其妻蘇蔡月英生的媳婦王麗梅代表他們致贈東港消防分隊兩輛救災車，由長局許美雪代表接受。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣東港鎮蘇清山及其妻蘇蔡月英生的媳婦王麗梅代表他們致贈東港消防分隊兩輛救災車，由長局許美雪（前排右四）代表接受。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蘇清山及其妻蘇蔡月英生前就提及想將部分財產捐給救災單位，以回饋鄉里、造福鄉梓，其媳婦王麗梅19日代表他們致贈東港消防分隊兩輛救災車，供該分隊執行救災勤務使用，由長局許美雪代表接受。

蘇清山住在東港鎮大潭里，其生前與太太蘇蔡月英在世時，便有提到想將部分財產捐給救災單位，以回饋鄉里、造福鄉梓，感念消防人員救災辛勞與重視消防救災車輛必要性，將他們關心社會服務大眾的理念，化為實際行動，並他們兩人名義，由其媳婦王麗梅代表致贈東港消防分隊2輛救災車，提供執行救災勤務使用。

這2輛救災車，分別為中華三菱中型貨車（含尾門昇降平台）與納智捷M7箱型車，由於東港地區臨海救溺勤務頻繁，中型貨車可載運橡皮艇與船外機；另箱型車輛則可針對各項訓練與救災勤務時載送人員及裝備器材，皆是很需要的車輛。

局長許美雪肯定及感謝蘇家及其家屬義行善舉，更佩服蘇家基於「取之於社會，用之於社會」的理念，不忘回饋鄉里慷慨解囊，期盼該的捐贈能發揮拋磚引玉，號召更多的民間企業、宗教團體加入善舉，為縣民的生命、安全及財產盡一份心力。

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關鍵字：屏東,東港,蘇清山,消防分隊,救災車輛

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