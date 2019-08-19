送你遊戲點數！台北男約「7男童」出門蹂躪...還拐傳下面光光照　結局GG

▲台北一名男子以贈送點數為由，誘拐7名男童拍攝裸照。（圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名李姓男子在網路上以贈送遊戲點數為由，誘拐7名男童拍攝裸露下體照、自慰影片，甚至還約出門藉機性侵，其中年紀最小的才10歲。台北地方法院依對未滿14歲男子為強制性交、引誘少年製造猥褻電子訊號等罪，判他有期徒刑14年，可上訴。

李男2017年至2018年間以贈送遊戲點數為由，透過網路尋找未成年男童，見面時藉機性侵，並要求男童拍攝下體裸露的畫面傳給自己，甚至還有自慰的影片，前前後後共有7名男孩受害，而性侵地點包括運動公園、運動中心、旅館、國中男廁等處，行徑相當惡劣，整起事件在男童家長察覺有異後才曝了光。

檢警在2018年9月赴李男位於忠孝東路五段住處搜索，在他的電腦、手機中找到為數不少的照片、影片；李男律師表示，李男國中時發現自己是同性戀，卻不敢跟父母透露，幾年前又遭遇哥哥逝世，失去了傾訴內心情感的對象，才會迷失在網路世界中，算是情有可原，希望能酌減其刑。

但法官認為，李男一剛開始並未坦承犯行，而是在多名證人一一出面指證後才認罪，審酌他與其中5名男孩家屬和解，依對未滿14歲男子為強制性交、引誘少年製造猥褻電子訊號等罪，判他應執行有期徒刑14年。全案仍可上訴。

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