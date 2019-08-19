平民的人蔘...他種有機丹蔘成效佳　鼓勵農友將檳榔轉種

▲東縣崁頂鄉民倪文堂栽種有機丹蔘，價格不到人蔘一半。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國人愛食用人蔘，屏東縣崁頂鄉民倪文堂栽種有機丹蔘，價格不到人蔘一半，但香氣及營養成份不差，且用網室栽種，成效良好，他鼓勵農民將檳榔轉種，應該有一定收益。



原在公務機關服務的倪文堂，4年前離職後返鄉種田，雖然在農村長大，但卻沒有真正務過農。

43歲的他，就去上農業大學，認識一些好友，指導他種植技術，家裏有1公頃多的農地種了果樹，其中1分多地搭網室，起先種小黃瓜及香瓜，今年經雅緱合作社主席朱國寶的引薦，一起種丹蔘。

他說，人蔘品種很多，丹蔘是其中一種，台灣丹蔘主要產地在花蓮，改良場輔導農民種植，今年初開始在屏東推廣，適合本地環境，生長情形良好，尤其是用溫室種的，不怕下雨淹水，種出來的丹蔘有濃濃人蔘香氣。

倪文堂說，丹蔘雖比不上人蔘的價格，但很親民，以鮮食為主，以有機方式栽培，主要食用是根系，又稱紅蔘，根會變紅色，連葉子都有香氣也可食用，已經和通路業者談妥，未來將在超市銷售，不僅是中藥材還可以烹調料理、煮茶喝。

他目前約種了1000株，分幾批栽種，最近陸續採收，採收時要小心的用鏟子挖掘，以免根斷裂影響品質，他覺得丹蔘是可以推廣作物，尤其是屏東檳榔樹砍除轉型改種丹蔘，對人體健康有很大幫助，想擁有蔘仔味的消費者，不用花大錢，丹蔘就是不錯選擇。