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瑪麗蓮夢露去世57年…攝影師潛入偷拍「全裸遺體」　2卷底片至今下落不明

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瑪麗蓮夢露被視為永遠的「性感女神」。（圖／翻攝自網路、達志影像）

▲逝世近60年，瑪麗蓮夢露性感形象仍深植人心。（圖／翻攝自網路、達志影像）

記者張方瑀／編譯

好萊塢影史性感代表、傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）今年逝世滿57年，她的真正死因至今仍有許多陰謀論流傳，而最新的紀錄片指出，有名攝影師拍下瑪麗蓮夢露全裸遺體照，但至今還有2卷底片從未曝光，而該名攝影師1993年去世後，再也沒有人知道這兩卷底片在何處。

瑪麗蓮夢露在1962年8月5日服用過量藥物死亡，警方推斷長期吸毒成癮且患有抑鬱、焦慮的她是自殺身亡，不過至今仍有許多陰謀論流傳。《福斯新聞》（Fox News）最新的紀錄片《醜聞︰瑪麗蓮夢露之死》（Scandalous: The Death of Marilyn Monroe）訪問到拍攝瑪麗蓮夢露遺體的攝影師威納（Leigh Wiener）的兒子戴維克（Devik Wiener），他表示，威納確實拍攝了這位好萊塢巨星的全裸遺體，總共5卷，但有其中2卷至今下落不明。

▲▼瑪麗蓮夢露生前住所。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪麗蓮夢露生前位在洛杉磯的住所。（圖／達志影像／美聯社）

戴維克說，父親給了看守停屍間的人員幾瓶威士忌，跟著一起喝酒後，趁著看守員酒醉時潛入停屍間，「這也不是他第一次這樣做了。」當時威納總共拍攝了5卷底片，其中3卷賣給了《生活》（Life）雜誌，曝光的照片中包含躺在停屍格中的遺體，還有腳上掛著號碼牌的影像，但消失的2卷則是「超越」這些畫面的照片。

1960年代，美國影壇對於瑪麗蓮夢露的死因，有各種傳聞到處流傳，若是能在此刻將裸體遺照賣出，肯定能大賺一筆。不過，戴維克表示，他的父親至死都沒有透露這兩卷照片在哪裡，「我只知道他確實有把照片洗出來，隨後就將所有的東西鎖進保險箱裡。」紀錄片中也證實，夢露死後24小時仍未有人前來認領遺體。

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關鍵字：瑪麗蓮夢露,Marilyn Monroe,遺照,北美要聞

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