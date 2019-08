瑪麗蓮夢露去世57年…攝影師潛入偷拍「全裸遺體」　2卷底片至今下落不明

▲逝世近60年,瑪麗蓮夢露性感形象仍深植人心。(圖/翻攝自網路、達志影像)

好萊塢影史性感代表、傳奇女星瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)今年逝世滿57年,她的真正死因至今仍有許多陰謀論流傳,而最新的紀錄片指出,有名攝影師拍下瑪麗蓮夢露全裸遺體照,但至今還有2卷底片從未曝光,而該名攝影師1993年去世後,再也沒有人知道這兩卷底片在何處。

瑪麗蓮夢露在1962年8月5日服用過量藥物死亡,警方推斷長期吸毒成癮且患有抑鬱、焦慮的她是自殺身亡,不過至今仍有許多陰謀論流傳。《福斯新聞》(Fox News)最新的紀錄片《醜聞︰瑪麗蓮夢露之死》(Scandalous: The Death of Marilyn Monroe)訪問到拍攝瑪麗蓮夢露遺體的攝影師威納(Leigh Wiener)的兒子戴維克(Devik Wiener),他表示,威納確實拍攝了這位好萊塢巨星的全裸遺體,總共5卷,但有其中2卷至今下落不明。

戴維克說,父親給了看守停屍間的人員幾瓶威士忌,跟著一起喝酒後,趁著看守員酒醉時潛入停屍間,「這也不是他第一次這樣做了。」當時威納總共拍攝了5卷底片,其中3卷賣給了《生活》(Life)雜誌,曝光的照片中包含躺在停屍格中的遺體,還有腳上掛著號碼牌的影像,但消失的2卷則是「超越」這些畫面的照片。

1960年代,美國影壇對於瑪麗蓮夢露的死因,有各種傳聞到處流傳,若是能在此刻將裸體遺照賣出,肯定能大賺一筆。不過,戴維克表示,他的父親至死都沒有透露這兩卷照片在哪裡,「我只知道他確實有把照片洗出來,隨後就將所有的東西鎖進保險箱裡。」紀錄片中也證實,夢露死後24小時仍未有人前來認領遺體。

