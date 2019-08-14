「山海呼悍」　彩色盤教育基金會傳遞恆春半島人文與美景

▲彩色盤教育基金會為屏東縣車城、石門、滿洲與恆春國小舉辦「山海呼悍」營，有60位學童參與 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

彩色盤教育基金會為屏東縣車城、石門、滿洲與恆春國小舉辦「山海呼悍」營，有60位學童參與，他們學習以相機與世界交朋友，記錄大量的恆春半島人文與美景，讓屏東縣教育處處長江國樑等人都大為驚艷。

▲▼戲水安全、撿拾垃圾。

彩色盤教育基金會董事長花基益表示，基金會「以人為本」，營隊已連辦4年，每年都播下60顆種子與正能量，期盼每個人再感動5個人，就可以影響更多人，建立以人為本價值，對區域性的振興是很有幫助的。

他說，課程設計了海漂垃圾議題，這對恆春地區的學童來說，是故鄉事件，但對外地學童，目睹海漂垃圾衝擊與實際淨灘，了解海漂垃圾的來源與種類，及對生態環境的破壞，會讓孩子深受震撼，甚至主動承諾將避免製造垃圾，以及在生活中塑膠減量。因此期盼未來可邀在台外籍學童參加，讓更多城鄉或國際交流在屏東發生。

除垃圾議題，另用影片介紹恆春半島豐富的生態旅遊；後灣社區獨木舟、港口社區賞陸蟹、里德社區護老鷹、九棚社區守護鼻頭草原與小墾丁光害防制等，進行深度的介紹。讓學童感到收穫良多。

江國樑於閉幕式表示，4天3夜用腳學地理，深入恆春半島，因為孩子們對故鄉的了解，未來，會成為守護故鄉的力量。