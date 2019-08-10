老外褲袋「鼓鼓的」好大一包　帶白色粉末進夜店業者急報警抓人

▲一名在台工作的英國籍老外褲袋藏古柯鹼進夜店遭查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

8日凌晨1名何姓英國籍男子，身上帶著古柯鹼等稀有毒品打算進入北市大安區知名夜店「OMNI」消費，當要經過店方的安檢門時，遭眼尖的夜店安管人員發現持有一包可疑的白色粉末，保安立即攔查，並通報在旁守望崗的轄區北市警大安分局敦化南路派出所警員，警方守株待兔當場人贓俱獲依法究辦。

轄區大安警方表示，當天凌晨何姓英國籍男子當時正準備要進入夜店安檢門時，因穿著褲子口袋露出一包疑似毒品的白色粉末，安管人員眼尖察覺立即上前詢問他：「這是甚麼東西？」業者並通知在附近的轄區警員，警員經毒品快篩試劑測試後確認有毒品反應，立即將這名老外帶回調查。

何男落網後，頻頻喊冤毒品是遭到夜店業者栽贓、被警方逮捕後，又頻頻喊痛，表示身體不適想要去看醫生；結果警方又從他隨身包包內找到另外一包古柯鹼毒品，警方懷疑他想進入該夜店內販售古柯鹼，警訊後將他移送法辦。警方指出，這名英籍老外是持工作簽證來台，目前仍在台灣工作，目前警方除依毒品移送檢方偵辦，也將循線追查毒品來源。



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