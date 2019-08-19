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加入韓國瑜國政團　江明修給但書「不選邊站、也不為任何人背書」

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▲▼江明修、韓國瑜。（合成圖／翻攝江明修臉書、ETtoday資料照）

▲江明修、韓國瑜。（合成圖／翻攝江明修臉書、ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜17日公布國政顧問團陣容，由行政院前院長張善政擔任總召，找來各界國家各個領域最精英分子，不過，列在名單中的政治大學社會科學院長江明修卻在臉書表示「不認識韓國瑜、不認同九二共識」，引來網友熱烈討論。

江明修表示，從來不刻意知道、也不評價朋友的政治立場，也從來不自我歸類，「因為藍綠兩黨我都無直接關連，我也沒有參與管道與計畫。」他認為，被列名「國政顧問團」，不代表認同其政治理念或政治立場，只是衷心期盼未來我們有更好的「國是」對話與共識的形成，大家齊心為台灣、為民主、為生民，而攜手共進！

這樣的發言引來網友質疑，「這樣他們不是吃你豆腐嗎？」，還有網友疑惑，「不反對名列韓國瑜的國政顧問團，您對韓國瑜的評價是什麼呢？是否認同其九二共識主張、進入中聯辦的行為？」、「對韓國瑜頻頻喊出不切實際，出口即跳票的政策口號，例如發財外交、打通中央山脈，您願意為其背書嗎？」、「所以您認同韓國瑜在高雄市政上的表現嗎？」

▲▼江明修回應網友問題。（圖／翻攝江明修臉書）

▲江明修回應網友問題。（圖／翻攝江明修臉書）

針對網友的疑問，江明修親自在留言區回應，不認識韓，不認同目前所提的92主張，也不贊同他去中聯辦，至於是否替韓國瑜政策背書，他表示，「不瞭解韓的政策，只是被列名其中」，「不會選邊站、也不會為任何人背書，有任何人來徵詢意見，我只代表自己回覆淺見」，但願意與任何想問鼎大位者進行政策對話。

其實，自韓國瑜公布國政顧問名單後，江明修一開始並不知情，反而是跟朋友通訊時才知道，所以有點驚訝，而身為顧問總召的張善政得知此事後，也緊急在深夜致電聯繫江明修。

▲韓國瑜國政顧問，總召張善政。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜國政顧問，總召張善政。（圖／記者林敬旻攝）

張善政透過辦公室表示，「社福組召集人馮燕之前是跟江院長確認過後，才將其名單列入，昨天晚上也跟人在國外的江院長再次聯繫，江院長表示，他會加入國政顧問團隊」。

張善政辦公室發言人黃曼昕也說明，社福組召集人馮燕之前是跟江院長確認過後，才將其名單列入，昨天晚上也跟人在國外的江院長再次聯繫，江院長表示，他會加入國政顧問團隊，日後他也會就非營利組織和社區的發展提出政策意見。

韓國瑜的國政顧問團共分成20個領域，其中社會福利組由前政務委員馮燕擔任召集人，找來學術界菁英人士組成，有台大社工系教授王麗容、古允文，國立政治大學社會科學學院院長江明修，台北大學社工系專任教授陳芬苓。

▲▼韓國瑜國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：韓國瑜,江明修

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