水電工修冷氣修到床上「纏綿老闆娘17小時」　綠帽夫回家抓姦：巨大痛苦

▲林男負責林女所開設的餐廳冷氣維修工作，因此和她熟識。（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名已婚林姓水電工到一間餐廳修冷氣，因此認識林姓老闆娘人妻，沒想到兩人竟發生性行為還獨處17小時。林女丈夫發現被戴綠帽，查扣事後衛生紙，怒向兩人求償80萬元精神慰撫金。法官判兩人得共同賠償30萬元。

判決指出，林男負責林女所開設的餐廳冷氣維修工作，因此和她熟識，雙方也都知道對方有配偶；2016年11月13日深夜11時許，他到她住處發生關係，且一直睡到隔天。

隔天下午3時50分許，林夫回家發現林男的車停在樓下，進門質問也讓林男坦承有嘿咻，並報警扣取衛生紙等證物。他說，此事導致精神上巨大痛苦，也和妻子離婚，請求兩人賠償80萬元。

▼林男修冷氣竟修到床上去。（圖／示意照／翻攝免費圖庫negativespace）

林女不否認有和林男發生關係，但說和丈夫婚姻關係不睦，婚後由她獨力承受經濟及家庭壓力，實已心力交瘁，疲於應對婚姻關係，但丈夫請求金額過高。林男也說，有意與對方和解，但對方提出的賠償金額太高。刑事部分，兩人因犯通姦罪，各判有期徒刑3月確定。

高雄地院法官認為，林夫和妻子結褵約8年，並育有未成年子女，因她和林男之間的不當交往導致婚姻破裂，走上離婚一途，精神上必受有相當痛苦。法官考量林女和林男的財力和家庭狀況，判連帶賠償30萬元為適當。全案可上訴。

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