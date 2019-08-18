香港民陣18日發起「流水式集會」　爆眼少女報平安：維園見

▲光復紅土遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

因預計人數眾多，香港民陣18日宣佈在維園採「流水式」集會。民陣召集人岑子杰預料，因集會人數眾多， 大會將聯同民主派人士以「流水式」的方式疏導人潮，呼籲集會市民堅守「和理非」及保持冷靜，又促請警方要配合封路避免出現混亂。

綜合港媒報導，香港民間人權陣線原定18日舉行「止黑暴，制警亂」遊行，由銅鑼灣維多利亞公園步行至中環遮打道行人專用區。不過，警方日前反對，僅許可下午2時在維園集會。

民陣召集人岑子杰估計，因明天出席集會的人數眾多，對警方僅允許在維園舉行集會感到不理解，批評警方對如何疏導人潮避而不答。他說，「擔心集會市民未必可以從銅鑼灣及天后港鐵站離開，屆時將會以流水式疏導人潮，即當進入維園的人數爆滿時，民主派議員及前議員就會帶領場內的市民從金鐘、灣仔及中環等方向離開。」

至於「流水式」集會是否演變成「遊街」或變相遊行，民陣副召集人陳皓桓指出，警方承諾在人潮擠爆維園時，將會封閉英皇道、高士威道等周邊道路，有需要會再擴至天后、炮台山和銅鑼灣一帶，因此若人潮過多湧出維園也不違法。

香港一名女子日前在示威活動中，眼球似中彈受傷，受到各界關注。女子17日透過家屬於網路發文，表示其目前狀況一切安好，會考慮進一步法律行動，並呼籲香港市民參與民陣18日舉行維園集會。

維園18日集會是民陣近1個月來再次出面號召舉辦大型集會，參與人數備受關注。17日「光復紅土」遊行結束後曾有示威者轉往包圍旺角警署，面對警方晚間的快速清場，並未強烈抵抗，沿途高喊「818，維園見」就迅速撤離。

▼香港眼部受創女子的妹妹，於網路代姐發文報平安。（圖／翻攝LIHKG討論區）