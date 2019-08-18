吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

▲加拿大牛排炙烤後變成握壽司，香氣四溢。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

喜歡異國料理的民眾有福了！高雄義大天悅飯店推出「加拿大美食節」，即日起到9月15日，都能品嚐到來自加拿大的特色料理，不論是份量十足的「烤香草加拿大帶骨牛小排」，還是炙烤後飄出濃郁香氣的「炙烤加牛肉握壽司」，都讓人看了垂涎欲滴！

義大天悅飯店和加拿大駐台貿易辦事處、以及加拿大牛肉協會共同合作，推出「加拿大美食節」，用加拿大盛產的牛肉、楓糖、鮭魚、乳酪等食材入菜，加上傳統料理手法，帶來道地的加拿大美食。

▲份量十足的加拿大帶骨牛小排。（圖／記者洪正達攝）

像是「烤香草加拿大帶骨牛小排」，就是主廚特別選用份量十足的帶骨牛小排，再烘烤出牛肉和骨頭的香氣；另一道「威士忌燴牛肉」，則是選用加拿大威士忌，和蔓越莓果乾一同燉煮，帶出濃郁的特別風味；另外還有被譽為穀物界魚子醬的加拿大冰湖「野米」，搭配肥美鮑魚和新鮮蔬菜，做成「加拿大野米鮑魚沙拉」。

主廚李順強也和廚師現場示範「炙烤加國牛肉握壽司」，先將原塊牛排切成薄片，炙燒後搭配帶點醋香的握壽司米飯，吃起來香甜可口、餘韻十足；另外還有加拿大重點食材鮭魚和楓糖，兩者結合做成的「楓糖鮭魚」，讓口感充滿層次。

這次「加拿大美食節」活動舉辦到9月15日，期間用餐享有優惠，詳情可上義大天悅飯店百匯自助餐廳官網查詢。

▲多種加拿大道地美食都吃得到。（圖／記者洪正達攝）