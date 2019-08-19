63歲男電梯內伸狼爪...「環抱親吻」6歲女童！　49秒猥褻畫面曝光

▲女童不停閃躲卻被對方硬拉住。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣西南寧市近日發生一起性騷擾孩童案。一名63歲男子15日在電梯內伸狼爪，雙手環抱6歲女童，對其做出摸頭、親吻的動作，嚇得對方瘋狂閃躲。事後，女童家屬氣得報警，發現竟是同棟住戶的鄰居；該段49秒的猥褻畫面在網路上曝光後，立刻引起網友一陣撻伐。

綜合陸媒報導，該名63歲男子趁著電梯內沒有其他乘客，開始對女童上下其手。透過監視器畫面可看見，男子用雙手環抱住女童，還將臉湊上去，不停做出親吻動作，期間電梯門開了，他才起身長壓電梯按鈕。此外，女童當時害怕地不停閃躲、蹲下，但卻被對方一把拉住，只能無助地等待電梯開們。

▲63歲色男先摸女童的頭，之後便開始上下其手。

事後，女童的父母看見這段影片，氣得立馬報警。經調查，這名63歲男子與6歲女童住在同一棟，最後他因猥褻兒童，被行政拘留15天。不過當地警方表示，在拘留期間，男子做體檢被驗出患有高血壓，因此未被收押。

▲男子見電梯開門才起身按按鈕。

該段影片近日在網路上瘋傳，網友對判決結果紛紛表示不滿，「放在外面禍害社會」、「對壞人永遠比對好人仁慈」、「有病殺人就不用償命了？」、「這樣的老人不很恨的給個教訓，遊蕩在外不知道又會禍害多少孩子」、「高血壓成免死金牌了」。