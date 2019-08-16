不能告訴家人…女童10歲生日禮物竟是噁姨丈抓著胸部！寫日記向老師求助

▲女童10歲生日當天遭大姨丈伸狼爪揉胸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名女童前年底借宿阿姨家時，大姨丈四次伸出狼抓，搓揉她的臀部跟胸部，有一次還剛好是她的生日！狼姨丈得逞後還要求，「不能告訴家人」她只能隱忍，直到隔年學校開學，她決定寫日記向老師求助，揭發真相！

判決指出，2017年底，女童家在整修，因此暫住在大阿姨家中，沒想到大姨丈居然趁著女童母親跟兩名阿姨外出之際，溜進她的房間，狼爪從衣領伸入，搓揉胸部滿足私慾。女童生日當天在家小睡，大姨丈趁著其他大人出門，故技重施，再度得逞。

一個剛滿10歲的小孩時不時要被猥褻，她生氣、害怕卻又無可奈何。去年1月，她因怕黑希望有人陪，只好詢問大姨丈能否和她一起睡？結果大姨丈躺床後把鹹豬手伸進女童裙內，同時撫摸她的臀部、胸部，還要求不能告訴家人！4天後，女童躺在床上，大姨丈再度對她摸胸猥褻，這次她鼓起勇氣，大聲喝斥並推開那雙髒手，大姨丈才離開她的房間。

但女童心理陰影揮之不去，又不敢向家人說明，忍到2018年4月，她決定寫日記告訴老師，揭發大姨丈對她的過份舉動，老師連忙通報社工報警，由於女童的家人平時跟大姨丈互動良好，因此起初得知猥褻案件時反而質疑女童說謊。

開庭時，大姨丈僅承認有摸過女童1次，但沒有4次，而且情節沒有像女童所說的那麼誇張，還反咬女童是因為不高興被他唸「一直吃零食，不吃正餐」才故意誣陷他。

法官認為，女童指述前後一致，期間也反應「想跟媽媽回家」，並對大姨丈表現出反感，因此認定大姨丈猥褻犯行，但考量這名色姨丈已賠償被害人並達成和解，女童也表示不願追究，且無明顯創傷後壓力症候群。新北地院於本月16日依乘機、強制猥褻罪判他2年徒刑，緩刑5年，另須接受保護管束並提供120小時義務勞動。