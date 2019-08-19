月餅霸主降臨！信義區獨家「快閃音樂亭」限時12天　人氣禮盒限量開搶

▲美心月餅今年新加入「流心盈月」及「盛意奶黃」禮盒系列，八月底還要在台北打造限定快閃店。（圖／美心月餅提供）

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中秋節又要到了，月圓人團圓之際當然少不了吃月餅的習俗，一塊餅切成不同大小與朋友、親人分享，品嚐那份甜蜜與溫暖的心意。近年來，各大廠商推出的月餅五花八門，有的走創意路線、有的研發精緻餅皮，有些則在內餡下功夫，香港美心獨家首創的「流心奶黃月餅」口感味道獨一無二，今年禮盒系列還加入「流心盈月」及「盛意奶黃」系列，各位餅控來試試新風味！另外，8月底於台北信義區設置的「快閃音樂亭」現場的透明旅行車將進駐音樂DJ，用最FREE的態度放歌搖擺，近距離邀請民眾一起來打卡，感受團圓之夜最輕鬆的體驗。

堪稱經典製造機的香港美心月餅，流心奶黃月餅每次推出都造成搶購熱潮，濃滑的奶黃夾入沙沙質地的鹹蛋黃，每一口深植人心，香醇滋味就是最美好的甜點！這味月餅也要更進階的吃法，花點心思就能感受味蕾帶來不同的層次，只要把月餅放入微波爐（1000W）加熱約3～5秒，輕輕劃開，金黃色的奶黃內餡呈半溶狀態，微微燙口的食感令人回味無窮。

比起每年口味大同小異的月餅，新潮創意的風味更受到青睞，新登場的「流心焦糖咖啡」外層綿密醇香的咖啡餅皮，夾餡是焦糖抹醬，苦甜伴隨焦香的層次在嘴裡化開，別有一番風味，新款口味將收藏於全新的「流心盈月」禮盒，加上令人回味的流心奶黃和流心蛋黃白蓮蓉，一共3款口味，每款2個。另外，「盛意奶黃」禮盒則包含流心奶黃、香滑奶黃月餅，每嚐了一口後，唇齒留香變成記憶裡最美好的月餅風味。

▲團圓時刻，親朋好友相聚在一塊品嚐月餅、聊天談心，即使多嚐幾塊也不膩口。

▲美心月餅全新廣告以「心團聚人」為主題，陳慧琳、張智霖及王嘉爾飾演一個樂團，坐上「Moon Trio」旅行車，前往不同地方且親自將美心月餅分送給親朋好友。

今年除了增加全新禮盒，年度廣告也以「心團聚人」為主題，代言人請來陳慧琳、張智霖與音樂創作歌手王嘉爾助陣，在充滿音樂的氛圍裡，三人一起坐上「Moon Trio」旅行車，把音樂及月餅分送到不同地方，藉由分享概念，拉近人與人之間的距離。

延續這種旅行音樂車的熱潮，8月31日（六）起至9月11日（三）止，在台北市府轉運站推出秋季限定快閃音樂亭，美心月餅將把「Moon Trio」旅行車打造成透明播音室，邀請手柔米、DJ宗華等進駐現場進行演出，同時備有美拍環形燈及直播專用麥克風，讓民眾一起共襄盛舉，一圓直播主或廣播DJ的夢想！「秋季限定快閃音樂亭」每日限量販售商品包含流心奶黃禮盒、迷你英雄超級聯盟月餅禮盒及原味蛋卷32入裝，每日數量有限，售完為止。消費滿1,000元可獲得限量精美贈品，完成快閃三連拍並上傳至個人臉書，即可抽扭蛋拿好禮。



■期間：8/31～9/11

■地點：市府阪急連通道