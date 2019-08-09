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潘恒旭送月餅…陳致中酸「家臣組合」拒收！網友：誠摯終招嫉

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記者李唯甄／高雄報導

距離中秋節還有一個月，高雄觀光局長潘恒旭已經開始送中秋月餅，民進黨議員陳致中8日在Line群組表示自己收到觀光局送的月餅，只見禮盒上署名觀光局長潘恒旭、主任秘書高美蘭、機要秘書田長沛敬贈，讓陳致中質疑「這是家臣組合嗎？」，表明要將月餅退回拒收。

▲▼陳致中PO出潘恒旭送的月餅，表明拒收將退回。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲陳致中質疑月餅上的署名是「家臣組合」。（圖／翻攝自陳致中臉書）

陳致中PO出該月餅禮盒的照片，說觀光局派人送月餅來服務處賀中秋（會不會太早？），但自己「愈想愈不對勁」，因為局處長署名對外贈禮、天經地義，但局長、主秘、機要排一排，「我還是第一次見到這種名片」，論局內體制，主秘上面還有副局長等，邏輯上也不通。「高主秘是市長夫人的第一閨蜜，眾所皆知；田長沛機要秘書何許人？前立委潘維綱之子；所以我們要請教潘局長，這是家臣組合嗎？」。

▲▼陳致中PO出潘恒旭送的月餅，表明拒收將退回。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲潘恒旭自掏腰包送月餅，但已遭陳致中退回。（圖／翻攝自陳致中臉書）

「這裡面有無公器私用？公私不分？慷市府資源之慨行私人公關交際的問題？」陳致中質疑，觀光局難道只有這三人上班、他們說了算？呼籲要政風單位去調查了解，「真的沒看過這種組合」。

對此，潘恒旭先是在臉書表示，這是他個人出錢自掏腰包買的月餅，包括觀光局員工、高雄觀光大使、高雄觀光公協會都有送，用意是為了推廣高雄在地廠商的月餅；主秘高美蘭跟秘書田長沛都機要任命，非考試公務員，所以一起聯名；最後還諷刺寫下「一點點心意，雖不是海角7億」，笑翻大批網友，更有人留言「誠摯終招嫉：做人誠摯，最終招人嫉妒」。

陳致中聽到「海角7億」回應時，先是尷尬笑了一下，接著強調無功不受祿，「無論局長是要表現心意還是推展觀光，都應該行政中立」，「觀光局每年都有編預算，如果推觀光還要靠自掏腰包，那不如把觀光局關起來好了！」。

▲▼陳致中PO出潘恒旭送的月餅，表明拒收將退回。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲潘恒旭在臉書開酸自己的心意比不上「海角7億」。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

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關鍵字：高雄,中秋節,月餅,潘恒旭,觀光局,陳致中,海角七億,家臣

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