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必吃獨家「白玉東坡酥」！85˚C推10款中秋禮盒限時預購享85折

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▲▼ 中秋節禮盒 。（圖／業者提供）

▲ 85˚C推出十款月餅禮盒 。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

搶占中秋送禮的市場大餅，除了連鎖烘焙通路外，飯店業、超商與量販店也紛紛提早推出月餅禮盒，競爭激烈。為搶占這龐大的中秋送禮市場。85ºC今年推出十款禮盒迎戰，並自即日起到9/13祭出預購限定款禮盒可享85折優惠。

看好送禮為中秋市場主要需求，85ºC今年推出的十款禮盒售價，在85折後價位落在240元～750元間。除了專利白玉東坡酥，以及招牌芋頭酥與蛋黃酥外，今年還特地研發奶黃、芋泥流沙、芋泥Q餅等品項，另外還有捲心酥蛋捲禮盒，和鳳梨酥禮盒與經典咖啡烤蛋捲禮盒等，滿足消費者不同需求。

85ºC指出，除了自即日起到9/13預購可享限定款禮盒85折優惠外，購買任一禮盒還送大杯咖啡買一送一券1張；另自8/15到8/28期間，購買任一飲品還可以38元的優惠價加購「白玉東坡酥、蛋黃酥、芋泥流沙」，或以45元加購芋泥Q餅。

除了推出中秋禮盒，85ºC自8/29到10/9期間，也再度推出Hello Kitty加價購活動，這次共有四款實用小物，包括造型保冰杯、不鏽鋼雙層餐盒、手持風扇還有珪藻土杯墊等。業者表示，本次中秋節檔期預計可售出超過八萬七千盒禮盒，再加上滿額加價購，相較於去年檔期營業額預估增加3～5%。

另外，星巴克今年則推出23款中秋禮盒，價格落在360元至2280元間，而預購活動於即日起至9月3日止，並為回饋星巴克忠誠熟客，星禮程會員即日起至8月13日預購指定禮盒享85折優惠，8月14日至9月3日享9折優惠，8月31日前預購還可獲贈好友分享優惠。

▲▼ 中秋節禮盒 。（圖／業者提供）

ET快訊
陳宏昌不道歉！600字簡訊曝光　怒轟韓國瑜「荒唐史就交由法院

關鍵字：中秋節,月餅,85˚C,咖啡,禮盒,預購

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