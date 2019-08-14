高鐵中秋3天連假「加開143加班車」　8/16零時開搶

▲高鐵每到連續假期都會加開班次疏運。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者胡順惠／台北報導

今年中秋節自9月15日開始有三天連假，台灣高鐵公司為服務返鄉及出遊旅客的需求，從9月12日（四）至16日（一）規劃中秋節假期疏運，期間加開143班次列車（南下65班、北上78班），總計5天提供863班次的旅運服務，並維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客可自16日（五）凌晨零時起開始訂票。

高鐵表示，經檢視連續假期之旅運特性，考量連假收假日之北上晨間時段對號座需求較自由座高，故將於9月15日（日）中秋節收假日北上晨間時段增加對號座車廂數，部分車次調整為10節對號座車廂（第11、12車為自由座車廂），以滿足旅客的訂位需求，其他時段車次依據旅運需求仍規劃提供3至5節自由座車廂。

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高鐵說，疏運期間仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，共255班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次近30%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠，旅客可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購中秋節假期之去、回程車票。