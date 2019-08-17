比演唱會門票還難搶！　台南「小小警察體驗營」10分鐘秒殺

記者林悅／台南報導

台南市警首次試辦暑期「小小警察體驗營」，消息剛在新任局長臉書粉絲專頁「幼偉局長室」公告，便成功吸引近6萬人關注，報名系統開放10分鐘即額滿秒殺，讓許多家長直呼甚至比演唱會門票還難搶！

▲台南市警「小小警察體驗營」在台南市永華國民運動中心揭開序幕，市警局長周幼偉親與小朋友互動，展現高度合力。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市警「小小警察體驗營」於8月17日在台南市永華國民運動中心揭開序幕，共辦理4梯次活動，讓參與的小朋友穿上可愛的新式警察小制服，化身小小警察進行闖關實境體驗，包括「反毒小尖兵」、「交安小騎士」以及「霹靂小戰警」等關卡，現場並由市警局長周幼偉主持「小小警察誓師儀式」，讓迷你波麗士們一一答數報到，過程讓現場觀看的家長直呼：「萌值破表！快要融化！」。

交通關卡部分，體驗騎乘小小警車瞭解安全觀念，並交付現場小朋友們重要任務：記得提醒爸媽行車務必遵守交通規則，千萬不要違規或是酒後駕車；霹靂戰警關卡特別請來特殊任務警力編組成員，讓學童親身穿戴警用裝備，體驗霹靂小組執勤日常。

其中最特別的在反毒關卡部分，由警察同仁結合特殊化妝及舞台技巧，有別於傳統說教式講解，以實境模擬的方式演出吸毒的各項後遺症，現場並有首度登台亮相的刑警大頭娃娃吉祥物，一起透過戲劇互動向小朋友講解毒品危害。

巿警局長周幼偉指出，希望透過親子活動的辦理，使犯罪預防及交通安全觀念從小紮根，並讓家長及孩童能瞭解警察工作內容，拉近警民距離，不要讓小朋友再有以往害怕警察的觀念，而是要透過警察建立正確法治觀念，提醒小朋友一旦遇到任何問題，都可以找警察幫忙，讓警察溫暖親民的正面形象，獲得民眾肯定。

▲反毒關卡部分，由警察人員結合特殊化妝及舞台技巧，真人向小朋友說明吸毒的各項後遺症。

主辦單位南市警局犯罪預防科表示，如市民肯定小小警察體驗活動，將視民眾意願擇期於其他地區加開場次，並新增體驗關卡，請持續關注追蹤「幼偉局長室」臉書粉絲專頁，將會定期更新活動訊息，歡迎各位小朋友一同加入小小警察行列。