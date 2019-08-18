歐陽娜娜發聲「支持香港警察」　范世平：陸網民別被騙了

圖文／鏡週刊



香港市民反送中運動越演越烈，中國官媒《人民日報》在微博發起「我也支持香港警察」活動，中港藝人紛紛轉發表態，台灣女星歐陽娜娜也加入轉發行列。此舉不但引起館長直播怒嗆「人民幣遮妳的雙眼還是良心？」台師大政研所教授范世平也在臉書PO文，建議大陸網民應該要求歐陽娜娜，公開剪掉「台灣三寶」，也就是護照、身分證、健保卡。

日前反送中示威現場《環球時報》記者疑似喬裝成臥底混入群眾，被發現後高喊「我支持香港警察，你們可以打我了」，《人民日報》官博則以這句話發起支持港警活動，歐陽娜娜不僅轉發，更以簡體字發文稱「香港是中國香港」，並在中國後面加了一個愛心符號。

對此，范世平表示，絕對尊重歐陽娜娜的政治認同，但也提醒聰明的大陸網民不該被歐陽娜娜騙了，「她一方面挺中國，另一方面卻拿著台灣的護照、身分證與健保卡；表面上支持統一，卻拒絕歸化為中國籍，鄙視中華人民共和國的護照與身分證，所以實際上根本是搞台獨。」

范世平認為，按照中共的說法，全世界早就沒有什麼中華民國這個國家了，這個歷史名詞早在1949年就消失了，若歐陽娜娜不剪台灣三寶，就是搞「兩個中國」，黃安和劉樂妍更該比照辦理。他更加碼提醒，歐陽娜娜因為在美國唸書可能還有綠卡，也必須一併剪掉，「豈能允許歐陽娜娜一手拿綠卡，另一手賺人民幣？」

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此篇文PO出後，網友大表贊同，紛紛留言表示「講統一的藝人政治人物，先放棄台灣藉及美國綠卡再來講，我會比較認同」、「兩面手法是可恥的，五毛要叫支娜全心挺中國」、「反骨仔沒有一個好下場！」



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