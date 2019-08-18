籲「818集會」和平理性　港律政司長：檢控工作無叩頭無受壓

▲示威者17日晚間與警方發生衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

民間人權陣線今（18）日發起維園集會，向港府表達不滿。香港律政司長鄭若驊上午在啟程赴上海訪問前，在機場會見媒體，呼籲參與集會的市民和平理性，不要用暴力，不要令社會的秩序再混亂，並強調「律政司作出檢控的決定，絕對無向任何人叩頭，亦絕無受到任何壓力。」

據《香港電台》報導，鄭若驊今早主動談及有關監控時間及相關事情，稱關於檢控工作時間的長短，視乎證據的充足度、案件的複雜程度、涉案人士是在現場被捕還是其後才被捕，時間上都有差距。

▲鄭若驊接受訪問。（圖／翻攝自香港電台）

至於以律政司司長的身分作出檢控是否有衝突，她表示，她本人以及刑事檢控專員，都不會考慮政治原因以及涉案人的政治立場，而是一視同仁處理。她重申，是否作出檢控主要考慮有無犯法、證據是否足夠、相關的法例是否適用，以及檢控守則的安排是否達致一個合理定罪的機會，而不會理會他們是反對還是支持政府的政策。

針對為何「元朗白衣人」事件到目前仍未有任何人被檢控，鄭若驊表示，不會評論個別個案，檢控工作的進度主要視乎案件的複雜性以及證據的多少等，「香港正面對艱難時期，希望盡快停止暴力，恢復社會秩序。行政長官已盡量回應社會訴求，或許不能完全滿足某些人的願望，政府會繼續聆聽市民意見，將來的工作會更貼近民意。」

另外，鄭若驊透露，此次率團前往上海期間，將會與當地官員見面，推廣本港的調解優先承諾書的系列，希望其他地方亦可以用調解優先的方法來處理糾紛，亦會向與當地的航運界會面，介紹本港的海事法律及仲裁服務，增加業界對有關服務的認識。