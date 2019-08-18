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影／散步吸到殘留催淚煙！香港柴犬「全身抽搐」狂吐黃膽水...主人忍痛託養

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▲香港警方近來施放多發催淚彈驅散人群，有飼主指出家中柴犬的健康也因此受影響。（圖／香港01授權提供，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

 ▲香港警方近來施放多發催淚彈驅散人群，有飼主指出家中柴犬的健康也因此受影響。（圖／香港01授權提供，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

（本報訊）

8月14日農曆七月十四日鬼節晚上，有市民於深水埗舉行「深水埗激光燒衣積陰德祈福晚會」，警方於晚上9時許開始施放多枚催淚彈驅散在場人士，欽州街、荔枝角道、基隆街等多處煙霧彌漫。

欽州街上一幢唐樓，有一隻兩歲半大的柴犬女柴柴（化名），懷疑由主人牽引落街散步後吸入殘留催淚彈氣味，出現咳嗽、氣喘、嘔吐等上呼吸道感染症狀。主人陳生直言「估唔到」，因警方從無提過，於社區施放催淚彈後，市民應如何處理，亦無善後工作，人人如常生活，「結果出事」。

▲香港警方近來施放多發催淚彈驅散人群，有飼主指出家中柴犬的健康也因此受影響。（圖／香港01授權提供，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

柴柴出現咳嗽、喘氣、嘔吐等症狀，並嘔黃膽水。

前晚（14日）9時許，深水埗警署外警方施放催淚彈驅散人群，於欽州街居住的陳生打開窗，打算看看樓下情況，豈料發現有催淚彈，催淚煙更進入屋內，陳生即時關上門窗，而自己和太太的眼睛、喉嚨及鼻均感刺痛，兩人馬上用水幫愛犬柴柴抹身。

施放催淚彈10小時後，陳生陳太如常帶柴柴到街上散步，陳生指當時仍聞到殘餘的催淚彈氣味，感覺刺鼻，兩人惟有盡快帶柴柴散步後回家。

▲香港警方近來施放多發催淚彈驅散人群，有飼主指出家中柴犬的健康也因此受影響。（圖／香港01授權提供，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

柴柴吐黃膽水、氣喘

陳太指，當時柴柴仍無異樣，回家後柴柴開始沒有精神，躲到一角，兩人開初以為她疲累未有理會，之後兩人短暫離開家中。不久後回家，柴柴未有如常撲向他們，未幾她竟然出現咳嗽、氣喘、嘔吐等症狀，上前查看發現原來狗狗吐了黃膽水。據陳太拍下的影片所見，柴柴氣促、流口水，陳太惟有用手撫摸她、安撫她。兩人馬上帶柴柴看獸醫，醫生指柴柴上呼吸道受感染，開了抗敏感藥及擴氣管藥給她，兩人擔憂柴柴會否因此需要長期吃藥。

兩人指今天已經不敢帶柴柴落街散步，最壞打算需要將柴柴暫托在公公、婆婆家，兩人再前往照顧，待空氣好轉才接回牠。陳生直言「估唔到」，因警方從無講過，施放催淚彈後市民應如何處理，警方亦沒有善後工作如清潔街道。施放催淚彈後翌日人人如常生活，「結果出事」。陳生表示，理解警方需要清場，但不是胡亂施放催淚彈，當日無論聽街坊或觀看現場直播，當時整條欽州街都沒有示威者，質疑警方施放催淚彈的必要性。

▲香港警方近來施放多發催淚彈驅散人群，有飼主指出家中柴犬的健康也因此受影響。（圖／香港01授權提供，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

警方昨日（15日）於記者會上回應質疑，指有關決定經過在場指揮官專業判斷，務求短時間內驅散在場人士，指揮官認為當時看到眼前有威脅，覺得需要使用催淚煙，「絕對唔會因為前面無任何target（目標）而使用武器」。

深水埗街坊撐警變鬧警

陳生又稱，日前一名負責社區工作的女生於港鐵深水埗站附近，向街坊宣揚警方暴力對待示威者，遭上年紀叔叔及伯伯指罵「讀壞書」、「叻就去揾錢啦」，但警方於深水埗放催淚彈後，叔叔及伯伯竟然到地鐵站外支持該名女生，指責警方胡亂施放催淚彈。陳生指，事件充分反映「針唔拮到肉唔知痛」，當發生的事情切身影響自己，開始反對警方暴力執法。

▲香港警方近來施放多發催淚彈驅散人群，有飼主指出家中柴犬的健康也因此受影響。（圖／香港01授權提供，請勿隨意取用，以免侵權，下同）

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【本文獲《香港01》授權轉載。】

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關鍵字：柴犬,催淚彈,催淚煙,上呼吸道感染,香港,反送中

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