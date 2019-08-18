跟郭台銘、王金平約下次見面？　柯文哲：有也不會告訴你

記者楊亞璇／桃園報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲是否結盟，備受外界關注。原本三人有望在千人祈福宗教活動上公開合體，最後卻只剩下柯文哲出席。柯文哲18日被問及是否有跟郭、王約下次見面時間，他則笑回「有也不會告訴你（媒體）」。

▲柯文哲出席桃園巨蛋「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

柯文哲18日出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會，他在致詞時表示，今年是第十六屆大會，有來自十六個國家的僧侶聚集在此，這不僅是理佛的齊佛法會，也是對父母對世界萬物表達感恩，孝道倫理是我們處世之道，常說人間是有恩情，世局多變，透過佛法表達感恩之心，不管世界恩、國家恩、父母恩，都是孝道，期待大家以孝道處事。

針對郭、柯、王三方結盟，郭台銘16日在臉書上暗示不放棄與柯文哲、王金平合作。王金平17日上午受訪表示，「應該不會放棄啦！」三個不同領域的人要謀合，當然不會一切都順心，但只要有心，融合的事情應該會逐步達成。

王金平表示，為中華民國的生存發展來努力，是大家共同的目標不會放棄，當然不會一切都那麼順心，但只要大家有心，融合的事情會逐步達成。他強調，「不會因為一點小事就破局啊！」郭、柯、王皆未把話說死，三人在2020總統大選會不會合作，外界仍有諸多揣測。

▲北市府顧問蔡壁如出席桃園巨蛋「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」。（圖／ETtoday攝影中心攝）