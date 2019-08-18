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台青西遊記／客家男兒北京創業　一天花130元全為「成人的積木」

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 記者曾俊豪／北京報導

北京不僅是中國大陸的首都，也是全大陸創業風氣最興盛的地方，這裡被稱為「中國矽谷」，每年都有成千上萬的青年創業，夢想成為下一個雷軍或馬雲。來自台灣，今年32歲的黃忠聖也是其中之一，為了將有限的資金用來打造「傢俱積木」，他一天只花30元人民幣，大約台幣130元，原來他每天早上都會購買兩份速食店特價套餐，一份是早餐、另一份留作午餐。

黃忠聖2012年就已經到北京，當時的他是苗栗聯合大學機械工程系應屆畢業生，因為考上北京航空航天大學碩士班而登陸。畢業之後，黃忠聖留在北京工作，卻遇到公司希望將他調往深圳，考量與當時的女友、現在的妻子的感情，他決定辭職，一圓創業的夢想。

▲▼台青西遊記,北京,黃忠聖,文創積木,創塊。（圖／記者曾俊豪攝）

▲黃忠聖表示自己的產品強度高，可懸空延伸。（圖／記者曾俊豪攝）

為何要做「中國的樂高」、「成人的積木」，黃忠聖在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，自己大學時就很想創業，腦海中有很多想法，一直想找機會把想法做出來，而積木則是一個較容易實現，同時具有很多市場潛力的產品。

不過，即使黃忠聖認為積木是最好切入的創業項目，仍然吃了許多苦頭。他指出，很多人都以為創業只要有想法就好，但其實並非如此，尤其北京創業風氣盛，競爭對手多，台灣人想要闖出頭真的很難，尤其自己的項目前期準備不足，還遇到沒有孵化器願意接納他的窘境。

▲▼台青西遊記,北京,黃忠聖,文創積木,創塊。（圖／記者曾俊豪攝）

▲創塊文創積木可讓用戶依自己喜好打造。（圖／記者曾俊豪攝）

黃忠聖說，自己的產品叫做「創塊」，很像是成人的積木，他用過去機械工程與飛行器設計的底子，設計出高強度的「積木塊」，結合專利卡榫，只要用戶的手夠巧，想拼出一張桌子、椅子、書架甚至是床都不是問題。

他表示，講到積木，大家都會想到樂高，「但樂高橫向延伸效果並不好，可能還沒搭好就垮掉，我這產品不會，可以橫向懸空，而且懸空後的強度很強，在上面壓都沒問題。」

▲▼台青西遊記,北京,黃忠聖,文創積木,創塊。（圖／記者曾俊豪攝）

▲黃忠聖製作的書架。（圖／記者曾俊豪攝）

採訪當時，記者還在黃忠聖自己搭建的書架上，看到了原始版的創塊，和目前的版本相比，真的陽春許多。黃忠聖表示，自己準備了15萬元人民幣用來創業，其實錢已經快燒完，目前大概只能再撐半年，幸好產品調教已經達到理想狀態，收到一些訂單。

作為一名「客家子弟」，黃忠聖的「勤儉血液」也在創業路上扮演關鍵角色。為了讓積蓄有效利用，他現在過著極為簡單的生活，每月消費大約1000元人民幣，大約台幣4500元，而且每天只允許自己花30元人民幣，大概台幣130元的價格吃飯。

▲▼台青西遊記,北京,黃忠聖,文創積木,創塊。（圖／記者曾俊豪攝）

▲文創積木「創塊」擁有設計專利。（圖／記者曾俊豪攝）

這個目標光是在台灣都很難做到，更何況是物價更高的北京，但他自有辦法。黃忠聖每天早上到速食店購買兩份特價早餐套餐，加起來約新台幣55元，其中一份是早餐、另一份則留作午餐，至於晚上，他則會到妻子的公司「蹭飯」。

黃忠聖表示，創業真的不容易，尤其自己不是「富二代」，資金控管變得更重要，尤其台灣人的身份在北京創業並不吃香，「這邊大陸創業者就很多，要拿創業補助都不容易，更何況是台灣人， 去一些孵化器，假如你不是很厲害，首輪就把你刷掉。」

▲▼台青西遊記,北京,黃忠聖,文創積木,創塊。（圖／記者曾俊豪攝）

▲黃忠聖每天都買兩份速食店特價早餐。（圖／記者曾俊豪攝）

他認為在前期沒有能力之前，就得自己想辦法「燒錢」，「利用時間把東西準備齊全後，才有孵化器願意收你，才能漸漸享有好一點的政策，前面可能要自己先熬，包括我們的身份也會沒那麼有優勢，是一個讓我們更加困難的情況。」

至於對想西進創業的台灣青年有何建議，黃忠聖提供兩個方向，首先是台灣人在台灣創業，容易拿到補助條件，獲得政策支持，建議可等項目具備初步規模後再登陸；另一個方法則是到大陸工作，累積人脈，熟悉環境，才能知道這邊「正規軍」怎麼打仗。

▲▼台青西遊記,北京,黃忠聖,文創積木,創塊。（圖／ETtoday新聞雲製作）

▲▼台青西遊記黃忠聖小檔案。（圖／ETtoday新聞雲製作）

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