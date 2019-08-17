「阿B」鍾鎮濤現身　民眾冒雨參加「反暴力、救香港」集會

▲「反暴力、救香港」集會由香港各界人士上台發言力挺政府、警察。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞臉書）

記者魏有德／綜合報導

「守護香港大聯盟」17日下午發起「反暴力、救香港」集會，主辦方提出七大訴求，呼籲港人支持特區政府依法行政、警方嚴正執法，維護「一國兩制」原則。綜合港媒報導，包括藝人鍾鎮濤、商界領袖吳光正及計程車司機、商販在內的社會各階層人士都上台發言，期望「凝聚社會主流民意，社會盡快恢復秩序」。

▲鍾鎮濤現身會場發言力挺警察執法。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

《明報》報導，藝人鍾鎮濤現身登台挺警察，他表示，暴力無用，否則學校就不會取消體罰，暴力會給社會帶來不良後果，香港是大家土生土長的地方，沒人有權破壞，希望更多演藝界人士出來，「無國不會有家」。

香港教聯會會長黃錦良認為，過去兩個月在香港出現回歸以來未見的亂象，出現接連暴力攻擊，有人四處縱火、拋汽油彈，令香港陷入恐怖氣氛。他並指出，年輕人走到第一線，被拘捕、斷送前途令人痛心，呼籲教育工作堅守崗位。

大陸全國人大常委譚耀宗發言提到，國旗國徽是國家尊嚴標誌，「不要與全國人民為敵」。他表示，「為平息暴亂的警隊致敬、對受傷警員表示慰問、對警隊家屬關心問候。」

▲「守護香港大聯盟」17日下午發起「反暴力、救香港」集會。（圖／翻攝央視新聞）

由守護香港大聯盟舉辦的「反暴力、救香港」集會，提出「亂夠了、停暴力、勿擾民、止破壞、守法治、阻撕裂、返正軌」的七大訴求，具體內容則是要求停止無休的非法遊行、集會、佔路；停止一切扔汽油彈、縱火、扔磚等暴力攻擊行為；停止影響市民日常生活的滋擾活動；停止汙損國旗國徽、破壞警署和公共設施；恢復守法傳統，勿自毀「一國兩制」；不同政治取向市民，不再互相攻訐；社會重回正軌，政府改革向前。

