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傢俱、路由器、嬰兒用品豁免　美更新對中關稅制裁清單　

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▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲中美貿易仍持續磋商。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）17日調整對大陸制裁關稅清單，將大陸製傢俱、路由器、嬰兒用品等商品移出，不受本輪加徵10%關稅影響。據了解，USTR曾於13日列出一份《List 4B》的貨物清單，清單內列舉的商品加徵關稅生效期推遲到12月中，但《List 4A》清單中關稅仍然於9月1日起生效。

▲美國貿易署(USTR)17日更新關稅制裁名單。（圖／翻攝美國貿易署官網）

▲美國貿易署(USTR)17日更新關稅制裁名單。（圖／翻攝美國貿易署官網）

《觀察者網》報導，USTR調整《List 4A》清單後，移除大陸製傢俱、金屬椅、路由器、數據機、嬰兒車、搖籃、嬰兒床等商品。不過，和傢俱相關的零組件仍在清單內，此外，由大陸出口到美國的兒童高腳椅、嬰兒食品等，仍在清單中，將受9月1日起加徵10%關稅影響。

▲USTR將陸製傢俱、嬰兒用品等移出清單。（圖／翻攝美國貿易署官網）

▲USTR將陸製傢俱、嬰兒用品等移出清單。（圖／翻攝美國貿易署官網）

美國總統川普（Donald Trump）15日曾表示，美中兩國互相祭出高額關稅，接連幾次對話都無具體成效，「此狀況持續越久，我們就會變得更強；我覺得（貿易戰）很快就會結束。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

由於美國9月起將對價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，大陸正商討應對方式。對此，川普強調，「我們正和中國進行很棒的對話。但若中國展開報復，我們也會祭出終極報復手段。」

此外，USTR於13日將大陸電子產品列入《List 4B》，將延後至12月15日才加徵關稅。川普認為，中美之間的協商「非常有成效」，這麼做是考慮到即將到來的聖誕假期採購季，為了不影響到美國消費者才延後加徵關稅。
 

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