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冷凍庫塞滿22元漢堡當早餐　網轟：省錢省到全付醫藥費

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▲澳洲男子分享冰箱冷凍庫塞滿漢堡的省錢大計畫。（圖／翻攝自推特／@maybachmedia）

▲澳洲男子分享冰箱冷凍庫塞滿漢堡的省錢大計畫。（圖／翻攝自推特／@maybachmedia）

實習記者范芷菱／綜合報導

為了省錢，有些人會選擇以極端的方式來達到目的。澳洲一名男子在臉書上分享一張冰箱冷凍庫塞滿漢堡的照片，並表示這是他的省錢大計畫，每天早餐時只要拿出來加熱就可以食用。這則貼文卻意外地引起網友論戰，有人認為是一個不錯的方式，也有人覺得「很噁心」。

據LADbible報導，這名澳洲男子在臉書社團分享了他的省錢大招，趁著麥當勞販售1澳幣（約新台幣22元）的漢堡時大量購入，然後全部囤在冰箱的冷凍庫，每天在拿出一個微波加熱當作早餐，「有其他人也做類似這樣的事嗎？這是一頓250卡路里的早餐。」這則貼文引起千上萬的網友討論，有些人認為這是一個「天才的想法」、「這就是我每天準備早餐的步驟啊」、「這對於不方便做菜的人來說是完美的」。

▲水果,膳食纖維,芭樂,奇異果,健康,便秘,維他命C,瘦身。（圖／記者謝婷婷攝）

▲網友表示，不如買水果吃比較健康。（圖／記者謝婷婷攝）

儘管男子表示他的做法很安全，還是有網友評論「天啊，它們還能吃嗎？」、「這真是令人作嘔。你只是懶惰，這並不是一個好的早餐選擇。」、「我上周也準備這樣的『垃圾食品』給家人吃，卻被罵了」。

網上也有一位女網友分享了同樣的省錢方法，「1元的漢堡可以被冷凍儲藏得很好，是便宜的午餐跟晚餐選擇，讓我的紅肉攝取量增加。」這則貼文也引起了網友猛烈的批評，一位網友表示，「購買一些水果，而不是通過吃垃圾食物來支付你的醫療費用」、「這是一個很大的問題，垃圾比健康的選擇還要便宜」。這則貼文如今也已經被刪除了。

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