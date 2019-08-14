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300個咖啡膠囊變身亮紫腳踏車　買一捐一助貧童上學

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▲▼用300個回收咖啡膠囊製造而成的腳踏車，有著Nespresso阿佩奇歐系列膠囊一樣的亮紫色，車頭裝有膠囊狀的鈴鐺並架有飲料架籃子。 。（圖／取自免費圖庫）

▲用300個回收咖啡膠囊製造而成的腳踏車，呈現Nespresso阿佩奇歐系列膠囊一樣的亮紫色，車頭裝有膠囊狀的鈴鐺並設有飲料架。（圖／取自Vélosophy官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

義式咖啡機公司Nespresso與瑞典腳踏車製造商Vélosophy合作，把使用完的咖啡膠囊回收製成新樣式腳踏車，且在每售出一輛的同時，捐贈一輛給發展中國家的女學生。

Nespresso膠囊咖啡機在近年相當風行，只要一分鐘即可享用現沖咖啡，但在方便之餘也引起消費者及環保人士反彈，咖啡膠囊外殼由鋁製作而成，一般回收場無法處理，只能由該公司自行回收。

於是Nespresso推行膠囊製腳踏車計畫，希望能藉此鼓勵使用者回收利用，Nespresso執行長杜佛辛（Jean-Marc Duvoisin）表示，透過與Vélosophy的合作，能向膠囊咖啡愛好者說明回收膠囊的潛力。他說，「利用回收膠囊製造美麗的腳踏車，Vélosophy將永續及時尚結合在一起，將回收的重要性融入生活中」。

為了降低運營成本，Vélosophy沒有零售商店或展示廳，並在網上進行所有銷售。由此帶來的節省使他們能夠有額外預算，當出售一輛再製腳踏車，便捐贈一輛自行車給發展中國家的女學生。

▲▼用300個回收咖啡膠囊製造而成的腳踏車，有著Nespresso阿佩奇歐系列膠囊一樣的亮紫色，車頭裝有膠囊狀的鈴鐺並架有飲料架籃子。 。（圖／取自免費圖庫）

▲Nespresso咖啡膠囊的製造成分含有鋁，須由公司自行回收。（圖／取自免費圖庫）

每一個膠囊可沖出6公克的咖啡，但同時製造3公克的垃圾，德國漢堡市在2016年就禁止政府機關使用膠囊咖啡機。Nespresso表示，該公司的咖啡膠囊可以回收，回收計畫也在超過53個國家施行，但其他廠牌的膠囊含有塑膠便無法回收。

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關鍵字：Nespresso,Vélosophy,膠囊咖啡機,回收腳踏車

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