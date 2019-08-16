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「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

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▲漢堡王推出人造肉漢堡。（圖／facebook／burgerking）

▲美國漢堡王在8月推出人造肉漢堡。（圖／facebook／burgerking）

實習記者施怡妏／綜合報導

現今科技越來越進步，有人造雨、人造雪都不足以為奇，現在還有「人造肉」。在美國漢堡王宣布8月8日起推出人造肉巨無霸後，大陸植物肉品牌「Starfield」將在9月於廣東省深圳市推出第一代人造肉產品，售價為人民幣28元（約台幣125元）。

根據外媒報導，北京工商大學食品與健康學院副教授李健實驗室團隊，與植物肉品牌Starfield合作研發出第一代人造肉，Starfield負責人吳雁姿表示，預計9月推出第一代人造肉產品，集團旗下的蔬食料理餐廳會搶先販售，之後會與大眾餐飲、精選的速食店合作，大幅度使用「人造肉」；今年12月時會加入新研發的風味配方，推出第二個版本的人造肉，在味覺和嗅覺上，會與牛肉的風味更相似。

吳雁姿進一步指出，第一批人造肉已在9日運到深圳市，人造肉的價格不僅比牛肉便宜還比豬肉更低。她表示，Starfield 已經和北京工商大學食品與健康學院副教授李健達成合作共識，李健的實驗室團隊將與Starfield合作研究植物肉風味解析問題。

人造肉是由大豆等植物蛋白製成的，含有大量的蛋白質和少量的脂肪，與正常肉類口感口味氣味都接近，但卻是零膽固醇，更為健康，適合「三高」人群。

北京工商大學食品與健康學院李健博士指出，人造肉主要以碎肉形式存在，與真肉相比，質地、香氣、味道與真肉有一定的差距，「中國研發人造肉的最大挑戰是要適合我國人民的口味。」首先製作出餃子、肉丸等碎肉產品，揭下來會完全模擬牛排、排骨、紅燒肉等人造肉產品。

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關鍵字：人造肉,深圳,漢堡王

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