巨蜥突襲....老翁遭咬「右手嚴重撕裂＋骨折」　愛犬不幸身亡

▲ 巨蜥（goanna）是一種在澳洲和東南亞發現的肉食性巨蜥屬。（圖／免費圖庫pixabay）



實習記者許祐誠／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）一對老夫婦15日於艾爾利海灘（Airlie Beach）遛狗時，愛犬無故遭到一隻巨蜥（goanna）攻擊，當時72歲老翁情急之下為了救出愛犬，右手臂遭到巨蜥啃咬，出現嚴重撕裂傷和疑似骨折的傷勢，妻子腿部也遭到咬傷。老翁最終因傷勢過重需接受手術治療，他的愛犬則不幸身亡。

根據《衛報》報導，CQ救援隊（CQ Rescue）發言人表示，當時老夫婦在海灘附近的「火焰樹」（Flametree）酒廠院子內遛狗時突然遭到襲擊，當時老翁嘗試把巨蜥支開時，結果巨蜥突然轉移目標，轉而攻擊一旁的老夫婦，先是鎖住老翁的右手臂和腿部，隨後又咬向婦人的腿。

由於傷勢嚴重，老翁後來立刻被救援隊送往麥凱基地醫院（Mackay Base Hospital）接受手術治療，婦人則被送往普羅瑟派恩醫院（Proserpine Hospital）醫院治療，所幸兩人的狀況已經穩定下來。

#RACQ #CQRescue is now airlifting an injured man to Mackay Base Hospital after he was bitten on the arm and leg by a large goanna which was attacking his dog in his yard at Flametree near Shute Harbour this afternoon. pic.twitter.com/chBnh1Flko — RACQ CQ Rescue (@cq_rescue) August 15, 2019

根據CQ救援隊發言人說法，當時老翁受到襲擊後表情「非常痛苦」，並形容這是一起「可怕又怪異的磨難」。當地昆士蘭救護車服務中心資深主管塔克（Shane Tucker）也表示這起案件「非比尋常」、「因為巨蜥的爪子，我認為它有可能造成重大潛在，甚至是危及生命的傷勢。」

據悉，goanna是一種在澳洲和東南亞發現的肉食性巨蜥屬，通常體型都非常龐大，有著尖銳的牙齒和爪子，在澳洲民間傳說有顯著的地位。