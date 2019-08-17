陳水扁用馬英九的話反擊　批中監「如果扁案不是政治，什麼是政治？」

▲陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

「一邊一國行動黨」將於18日召開成立大會，並邀請前總統陳水扁出席，欲挑戰台中監獄的紅線，不過，經中監向高層請示後，此活動被認定具有政治性意涵，不同意他申請出席。對此，陳水扁17日引用前總統馬英九的話痛批，「請問除了阿扁受到這樣的剝奪與限制還有誰？如果扁案不是政治，什麼是政治？！」

陳水扁因不滿民進黨淪為一言堂，日前在臉書宣布成立「一邊一國行動黨」，並將於18日召開成立大會。對於出席成立大會未獲中監同意一事，陳水扁17日稍早在臉書提到，他等於被剝奪憲法第14條「人民有集會結社的自由」，2015年1月5日前，從來沒有保外就醫的所謂受刑人離開鬼地方要簽署不得參加政治與助選活動，不得接受媒體訪問與攝影的切結保證書。

▲陳水扁申請出席一邊一國行動黨成立大會遭中監駁回。（圖／翻攝自陳水扁臉書）



陳水扁指出，這條紅線，從「二不」到「七不」，現在是「四不」，沒有一次是一樣的，前總統馬英九時代，台中鬼地方原先同意可以參加凱基募款餐會、總統大選投票，後來前法務部長羅瑩雪又說那是政治活動不可以；總統蔡英文開放在「四不原則」包括不得錄影談話下，可以參加凱基募款餐會、縣市長選舉投票，卻又禁止參加「一邊一國行動黨」成立大會。

接著，陳水扁晚間又透過臉書表示，中監不准他參加「一邊一國行動黨」成立大會，理由是該活動行程具有政治意涵，前往參加顯然與保外期間不得從事政治及及選舉造勢活動之應遵守事項相悖，「請問除了阿扁受到這樣的剝奪與限制還有誰？」，甚至引用馬英九當年對前立法院長王金平關說案的說詞痛批，「如果扁案不是政治，什麼是政治？！」

一邊一國行動黨也呼籲，「請蔡政府放寬心，讓陳總統可以順利出席大會」，人民有集會結社的自由，陳水扁的出席，對於堅守主權，維護自由民主與獨立建國的一邊一國行動黨，具有特殊的光榮與意義，呼籲蔡英文政府要心胸開闊，不要小鼻子小眼睛，繼續禁止陳水扁的自由身軀，否則只會製造更多的對立與仇恨情緒，無助於明年選情的團結。