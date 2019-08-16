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反送中「燒衣」現場催淚彈惹議　港警：別無選擇下使用

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▲▼香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

▲香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

有「反送中」的網民14日發起在深水埗警署門外「燒衣」示威，港警發射催淚彈清場，引發現場居民不滿。港警15日表示，當晚有約700人阻塞道路，有人在內街以彈珠及雷射筆攻擊警署及警員，警方在「別無選擇」下，在內街使用催淚彈。

《星島日報》報導，深水埗警區指揮官何啟軒表示，示威者當晚在深水埗警署外以雷射筆照向警署及警員，警方在警告無效後作出驅散，當時屬突發事件，因此在「別無選擇」下在內街使用催淚彈，警員也有攜帶揚聲器，提醒居民留在安全的地方。

▲▼香港警方深水埗推進，無人街射多枚催淚彈。（圖／路透）

▲香港警方表示，14日當天是在「別無選擇」下使用催淚彈。（圖／路透）

報導指出，警方被指在驅散示威者期間在民居大規模投擲催淚彈，導致區內受影響市民大為不滿，警察公共關係科高級警司江永祥表示，當日共拘捕17名人士，包括15男及2女，年齡介乎15至61歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞、縱火等。

有網民14日發起在深水埗警署門外「燒衣」示威，並呼籲帶同鐳射筆，「激光燒衣」，當天晚間11點半左右，警方收隊後，有大批市民聚集在深水埗警署外，用鐳射筆射向警署窗戶，警方則則用擴音器警告會使用武力驅趕。

►►影／港警深水埗催淚彈清場　市民深夜再集結警署！

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關鍵字：反送中,逃犯條例,香港反送中,粵港澳要聞,深水埗

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