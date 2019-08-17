　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 光復元朗,反送中 。（圖／路透社）

▲香港周末2場遊行，817紅土遊行替代路線批准，但民陣818大遊行仍被駁回。圖為日前示威者於元朗遊行。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

香港市民周末計畫分別於港島和九龍展開兩場遊行，原本雙雙被警方駁回，經公眾集會及遊行上訴委員會處理上訴後，17日於紅磡及土瓜灣舉行的「光復紅土遊行」批准以替代路線舉行，但民陣18日計畫舉行818大遊行仍維持原裁定，只准在銅鑼灣維多利亞公園集會，反對遊行。

香港「民間人權陣線」（民陣）發起8月18日「和理非大遊行」（和平、理性、非暴力）原先計畫18日下午3時從銅鑼灣維多利亞公園（維園）出發，遊行終點為中環遮打道行人專用區。不過，港警僅批准公眾於18日上午10時至晚間11時在維園集會，但禁止公眾遊行，以及在遮打道行人專用區舉行集會。

香港公眾集會及遊行上訴委員會處理上訴後宣布，委員會認為遊行集會對公眾、參加者和公共秩序安全造成嚴重威脅，加上過去遊行後發生一系列暴力事件，決定駁回上訴。警方於上訴委員會陳詞時提到，遊行路線經警察總部和政府總部評估，認為風險過高，因此只批准在維園集會。警方重申，反對遊行並非針對民陣，但認為主辦單位無法制止暴力衝突。

民陣副召集人陳皓桓則質疑警方拒絕遊行，會考慮提出司法覆核。民陣召集人岑子杰則呼籲參加者先到維園集會，但當天務必保持理性和克制。

至於「九龍角落」主席李軒朗申請於17日在紅磡及土瓜灣舉行的「光復紅土遊行」，上訴委員會批准遊行以替代路線舉行，下午3時30分至5時30分，由土瓜灣海心公園至港鐵黃埔站A出口，並要求主辦單位至少安排100名糾察人員，同時呼籲參與者於終點解散。

▼16日晚間民眾聚集中環遮打花園，促美英通過香港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中「大學生集會」千人聚集中環遮打花園！　促美英通過港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
快訊／「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周
闖台中最陰碉堡！　下8層樓地洞「突臉色發白」…女鬼嘻嘻笑：下
突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣

關鍵字：香港反送中,逃犯條例,818大遊行,紅土遊行.粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美對台軍售「違反一中原則」　中國外交部：後果由美方承擔

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

李嘉誠聲明「黃台之瓜」藏尾詩彩蛋他寫的？　首富文膽年薪破400萬

對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目睹崩潰

陸片《少年問道》堅持參加金馬獎　網紅道士轟：北京白雲觀必須表態切割

快訊／反送中「大學生集會」千人現場畫面曝光！　促美英通過港人權法案

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

單身、婚育租金補貼9月2日上路 視身分可領2600元至5000元！

70歲母象遭逼連續遊行10天！華麗外衣掀開...瘦成皮包骨

美對台軍售「違反一中原則」　中國外交部：後果由美方承擔

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

李嘉誠聲明「黃台之瓜」藏尾詩彩蛋他寫的？　首富文膽年薪破400萬

對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

內衣店店員給麵包！6歲童吃完倒地慘死「大小便失禁」　母一旁目睹崩潰

陸片《少年問道》堅持參加金馬獎　網紅道士轟：北京白雲觀必須表態切割

快訊／反送中「大學生集會」千人現場畫面曝光！　促美英通過港人權法案

國泰航空人事大地震！行政、顧客及商務2位總裁請辭獲准

武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

「人造肉漢堡」9月深圳上市　一個售價台幣125元

美對台軍售「違反一中原則」　中國外交部：後果由美方承擔

基本工資上漲「企業吃不消？」　486先生410字狂嗆：競爭力爛到爆，倒閉吧

台中20歲女大生遭輾斃！貨車轉「死亡彎道」奪命…目擊者還原嚇傻

中職直播／兄弟廖乙忠拚第3勝　桃猿冠猛留隊觀察拚首勝

《神力女超人》反派豹女要嫁了！　克莉絲汀薇格低調訂婚…情定3年男友

川普持續推動F16V對台軍售案　空軍司令部曝「解放軍繞台3路線」

19歲AV女優霸氣爆：一個月所賺　抵過卡莉法生涯總收入

「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

《神隱少女》8大內幕揭秘！　白龍帥臉「真實設定12歲」網驚呆

網美必去！首爾最新打卡點　弘大水果展繽紛造景超好拍

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

大陸熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑..

高挑辣妻做「隆胸」　慘死手術台

萬名武警集結深圳　裝備包括推土..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

李嘉誠聲明是藏尾詩？網友一看驚..

黃台之瓜彩蛋　李嘉誠文膽年薪超..

他臉上緊吸「10條水蛭」衝進醫..

柴犬「4腳掌被砍斷」...躺路..

前任美麗復仇！綠茶妹奪人男友下..

紅土遊行替代路線准　818遊行..

即／反送中大學生集會　現場畫面..

世界大學學術排名北京清華兩岸第..

更多熱門

相關新聞

未準備軍隊入城　港警還沒總動員

香港反對《逃犯條例》爭議未息，香港警方邀請媒體進入警察總部採訪，但以匿名方式講述警方立場。香港警隊高級警官表示，目前香港警方尚未全數動員，也從未與中國維安部隊共同進行過訓練，對解放軍入港的情況並無準備。

即／反送中大學生集會　現場畫面曝光

萬名武警集結深圳　裝備包括推土機

付國豪遭毆「信用卡被盜刷iPhone」

經濟持續下滑 港府「派糖」191億元港幣紓困

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

交往多年…該分手or結婚？她3點說進心坎

即／大雨警報擴大10縣市！還要下4天

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

鄧倫私人帳號被挖出　前女友長這樣！

男友生日禮物送打一針　她超感動

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

更多

最夯影音

更多

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面