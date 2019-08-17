「紅土遊行」替代路線批准　民陣818大遊行上訴仍被駁回

▲香港周末2場遊行，817紅土遊行替代路線批准，但民陣818大遊行仍被駁回。圖為日前示威者於元朗遊行。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

香港市民周末計畫分別於港島和九龍展開兩場遊行，原本雙雙被警方駁回，經公眾集會及遊行上訴委員會處理上訴後，17日於紅磡及土瓜灣舉行的「光復紅土遊行」批准以替代路線舉行，但民陣18日計畫舉行818大遊行仍維持原裁定，只准在銅鑼灣維多利亞公園集會，反對遊行。

香港「民間人權陣線」（民陣）發起8月18日「和理非大遊行」（和平、理性、非暴力）原先計畫18日下午3時從銅鑼灣維多利亞公園（維園）出發，遊行終點為中環遮打道行人專用區。不過，港警僅批准公眾於18日上午10時至晚間11時在維園集會，但禁止公眾遊行，以及在遮打道行人專用區舉行集會。

香港公眾集會及遊行上訴委員會處理上訴後宣布，委員會認為遊行集會對公眾、參加者和公共秩序安全造成嚴重威脅，加上過去遊行後發生一系列暴力事件，決定駁回上訴。警方於上訴委員會陳詞時提到，遊行路線經警察總部和政府總部評估，認為風險過高，因此只批准在維園集會。警方重申，反對遊行並非針對民陣，但認為主辦單位無法制止暴力衝突。

民陣副召集人陳皓桓則質疑警方拒絕遊行，會考慮提出司法覆核。民陣召集人岑子杰則呼籲參加者先到維園集會，但當天務必保持理性和克制。

至於「九龍角落」主席李軒朗申請於17日在紅磡及土瓜灣舉行的「光復紅土遊行」，上訴委員會批准遊行以替代路線舉行，下午3時30分至5時30分，由土瓜灣海心公園至港鐵黃埔站A出口，並要求主辦單位至少安排100名糾察人員，同時呼籲參與者於終點解散。

▼16日晚間民眾聚集中環遮打花園，促美英通過香港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

