「懶人5招」養出高顏值　每天睡前30分鐘IG女神換妳當

▲把握睡前30分鐘「關鍵時刻」，一早醒來美女氣場大爆發，職場情場人見人愛。（圖／pakutaso，以下同）



記者廖明慧／綜合報導



睡前都在滑手機看姐妹的IG美照、羨慕別人的美好人生？不妨利用睡前這段最放鬆、最悠閒的時刻，好好照顧自己的身心，由裡到外大口深呼吸，沈澱心情、趕走鬱結，你會發睡前30分鐘就是顏值逆襲的「關鍵時刻」，每天一早醒來神清氣爽容光煥發，美女氣場大爆發，職場情場人見人愛。

第一招：用「眼霜」按摩眼周

眼睛不只會說話，而且也最不會說謊！逆齡當道，美魔女們努力維持好身材，穿搭出年輕活力，然而眼部卻不經意洩漏出年齡，細紋、浮腫、眼袋等問題輪番上陣扯後腿。眼部肌膚特別薄也特別敏感，若不特別呵護，皺眉紋、魚尾紋悄悄爬上臉，就如同大樹的年輪，每一條都訴說著歲月，再加上浮腫、鬆垮問題，更是雪上加霜，阻撓了逆齡的人生大計。

變美第一步當然要先打敗眼部初老大魔王，坊間有許多保養小撇步，例如敷茶包、敷冰湯匙消水腫，或是按摩促進血液循環。然而未經萃取的成分分子大，而且還可能有農藥殘留的問題，所以不建議直接敷茶包，而是推薦使用含有多胜肽的眼霜產品，例如含有稱為「塗抹式肉毒桿菌」的六胜肽，舒緩泡泡眼和熊貓眼的四胜肽，還有調節彈力的八胜肽。

當然，保養品塗抹的順序與手法也相當重要。請於臉部清潔、擦完精華液之後，取適量眼霜均勻塗抹於眼周，搭配按摩手法加強吸收。

【按摩手法】

中指和無名指沾取適當眼霜，以指腹在兩邊眼底均勻塗抹，在兩邊眼眉重複以上動作。針對眼尾細紋，用手指交替使用直線和V字手勢按摩。

第二招：用「眼霜」按摩全臉

使用完眼霜後，接下來要保養臉部肌膚。現代人工作生活忙碌，太多的瓶瓶罐罐與複雜的程序，反而會讓人懶得保養。市面上已推出可使用於全臉的眼霜，例如自然美PS眼霜。相較於一班眼霜厚重黏稠，自然美PS眼霜質地清爽，具備高吸收力，高保濕、多胜肽成分等特性，賦予肌膚明亮生機。

【按摩手法】

均勻塗抹於全臉肌膚，於法令紋，唇周部分加強按摩吸收，並延伸塗抹至頸部肌膚，由下往上輕拍按摩，促進血液循環，增加臉部氣色和彈性。

第三招：縮小痘痘粉刺

三餐總是在外，高油鹽飲食讓皮膚容易冒痘痘；女性每月生理期，賀爾蒙影響下總是在下巴冒紅腫的大痘痘。不妨在睡前針對痘痘擦上一層抗炎產品，然後再用醫療透氣膠帶貼起來，一早醒來會發現痘痘變小退紅，然後就可以在基礎保養後開心上妝啦！

第四招：輕敲腿部膽經

愛美女性大概都聽過膽經，膽經位置在哪呢？「牛仔褲側邊縫線」大致上就是膽經的位置（從臀部到膝蓋這一段）。雙手握拳輕輕敲即可，千萬不要以為越用力越有效，更不可卯起來打或拿刮痧板死命刮，打到瘀血是小，傷到肌肉經絡可就不妙了。敲膽經的順序是從上往下，大約3-5分鐘就可以囉！（重點不是一次敲多久，而是每天不間斷唷！）在中醫觀點來看，敲膽經可以舒經通絡，加速淋巴回流促進代謝。

第五招：冥想、靜坐

照顧完肌膚和身體後，別忘了關照內心，睡前的冥想可讓心情沈澱，釋放一整天累積下來的情緒，包括開心、委屈、傷心、焦慮、緊張、憤怒、暴躁...，儘管只有五分鐘或十分鐘，你會發現整個人變得好輕鬆。已有超過三千份科學報告證實，冥想對身體有許多好處，不管你想要的好處是什麼，改善記憶、對抗壓力或是提升學習力，可以肯定的是，身心靈會因此得到平衡，由內而外散發自然美。





「對的事持續做，天天做，就能發揮影響力。」雖然只是睡前的10分鐘小事，每天持續不間斷，就能成就人生逆齡大事！

▼自然美PS眼霜可使用於全臉。相較於一班眼霜厚重黏稠，自然美PS眼霜質地清爽，具備高吸收力，高保濕、多胜肽成分等特性，賦予肌膚明亮生機。（圖／翻攝於ETmall）



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